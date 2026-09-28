Cancillería entregó nota de protesta a embajador de Israel en Chile tras polémica por dichos contra Michelle Bachelet

28 sept. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi.

De acuerdo con la Cancillería, la medida se adoptó a raíz de recientes declaraciones públicas del diplomático que constituyen una "intromisión en asuntos internos del país".

Aunque el ministerio no precisó públicamente cuáles fueron los dichos específicos que motivaron la acción diplomática, la decisión ocurre pocos días después de una polémica protagonizada por el representante israelí a raíz de una publicación referida a la expresidenta Michelle Bachelet.

La polémica por publicación sobre Michelle Bachelet

El episodio comenzó el pasado viernes, cuando Lewi difundió una publicación en la red social X con fotografías de Bachelet junto a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro y Raúl Castro. La imagen estaba acompañada por la frase: “Lo que nace del pecado termina fracasando".

La acción generó inmediatos cuestionamientos en el ámbito político nacional. La exdiputada Carmen Hertz tildó el actuar del embajador como "impropio y vergonzoso" y le recordó que "un cargo se representa y se dignifica; usted no es opinólogo, sino embajador".

Frente a las críticas, el diplomático israelí defendió su derecho a pronunciarse argumentando que se trataba de "un asunto internacional" y respondiendo con frases como "basta de victimización y tapar bocas" y "¡No me vas a callar! Basta".

Tras la controversia, distintas figuras de la política nacional rechazaron el actuar de Lewi. Mientras el exministro Jorge Insunza solicitó al canciller Francisco Pérez Mackenna expresar formalmente el malestar ante el diplomático, el diputado Gonzalo Winter lo acusó de intervenir en materias de política interna.

Otros episodios anteriores

Este hecho se suma a otros episodios tensos protagonizados por el embajador en meses anteriores. En agosto pasado, Lewi cuestionó públicamente una exposición fotográfica sobre Gaza programada en el Teatro Municipal de Viña del Mar, acusando un supuesto uso de recursos municipales para promover "discursos de odio y afirmaciones basadas en mentiras".

En aquella ocasión, la Municipalidad de Viña del Mar aclaró que la actividad no involucraba fondos públicos. Paralelamente, parlamentarios e integrantes del Grupo de Amistad Chileno-Palestino del Senado —como el senador Sergio Gahona— emplazaron a la Cancillería a hacer respetar el deber de no intervención consagrado en el derecho internacional.

Todo sobre Gobierno de Kast