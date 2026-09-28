Cohete Starship explota tras amerizar con éxito en el Pacífico luego de alcanzar por primera vez la órbita terrestre

28 sept. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

El cohete Starship de SpaceX concretó este lunes 28 de septiembre su primer vuelo orbital, en el marco de su decimocuarta prueba de vuelo. Sin embargo, la misión terminó antes de lo previsto, luego de que la nave amerizara en el océano Pacífico, y posteriormente explotara, antes del horario contemplado inicialmente.

Pese al adelanto en el retorno, la compañía calificó el resultado como exitoso, luego de que el megacohete consiguiera alcanzar la órbita terrestre por primera vez, uno de los principales objetivos de esta prueba.

"Amerizaje confirmado. ¡Enhorabuena a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de Starship!", publicó la empresa en X, celebrando el hito conseguido durante la misión.

Los detalles del lanzamiento

El lanzamiento se realizó desde Starbase, en Texas, Estados Unidos, y correspondió al vuelo de prueba número 14 del sistema compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave Starship. El objetivo era alcanzar una altitud aproximada de 275 kilómetros y completar cerca de seis vueltas alrededor de la Tierra.

La misión también contemplaba el despliegue de 26 satélites Starlink V3, correspondientes a una nueva generación de dispositivos destinados a ampliar la capacidad de la red de internet satelital de SpaceX.

El vuelo tuvo especial interés para Chile, ya que el plan original contemplaba que Starship terminara su recorrido con un amerizaje en el Pacífico Sur, frente a las costas nacionales y cerca de Rapa Nui.

Aunque el regreso anticipado modificó el cronograma previsto, el logro de la inserción orbital marcó un avance en el desarrollo de Starship, el vehículo que SpaceX busca utilizar en futuras misiones espaciales y en su objetivo de contar con un sistema completamente reutilizable.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

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