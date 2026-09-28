Trump confirma que evalúa "muy seriamente" prohibir exportaciones de diésel: Chile sería uno de los más afectados en Latinoamérica

28 sept. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno está considerando "muy seriamente" prohibir las exportaciones de diésel al resto del mundo, una medida que podría tener efectos en el precio de los combustibles y que afectaría directamente a Chile.

Consultado por Fox News, el mandatario explicó que la eventual decisión busca enfrentar los altos precios de los combustibles dentro de Estados Unidos.

"Esto puede provocar, en muchas ocasiones, un ligero aumento del precio de la gasolina para los coches, por lo que lo estamos analizando muy seriamente", señaló. Luego, ante la posibilidad de concretar la medida, agregó: "Es posible que lo hagamos".

¿Por qué Chile podría verse afectado?

Estados Unidos es el principal proveedor de diésel refinado para Chile y el combustible estadounidense representa cerca de dos tercios del consumo nacional.

De acuerdo con datos de Vortexa recogidos por Bloomberg, Chile es el tercer destino de las exportaciones de diésel de Estados Unidos hacia Latinoamérica, con más de 95.620 barriles diarios.

Por ello, una eventual prohibición de las exportaciones podría generar presión sobre el mercado chileno, especialmente en un escenario en que el precio internacional del petróleo ya acumula un alza de 14% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Además, en Chile se proyecta para esta semana una nueva alza en el precio de los combustibles, que sería la cuarta consecutiva.

Gobierno prepara un eventual plan de emergencia

Ante la posibilidad de que Washington concrete la medida, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Gobierno ya evalúa una respuesta.

"Estamos monitoreando esa situación, una situación compleja que se va moviendo hora a hora. Y si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos", señaló el secretario de Estado en conversación con Radio Universo la semana pasada.

El Presidente José Antonio Kast también abordó la posibilidad durante su visita a Naciones Unidas: "Esperamos que no se dé, sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile, y afectaría efectivamente los precios del combustible en todo el mundo", afirmó.

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