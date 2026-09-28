Starbucks cerrará 250 tiendas para finales de año: ¿Cuáles son las razones?

28 sept. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, la reconocida cadena de cafeterías Starbucks anunció el pasado jueves que cerrará un total de 250 tiendas para finales de año.

Starbucks anuncia cierre de 250 tiendas

Pese al impacto que puede generar la noticia, los amantes del café en Chile pueden estar tranquilos, ya que la medida se centrará específicamente en Norteamérica, en donde la compañía busca desligarse de aproximadamente el 1% de 18.000 locales que opera en esa región del planeta.

De acuerdo a Forbes, las razones para concretar estos cierres se dieron luego de una evaluación de su cartera de establecimientos, en la cual se identificó los locales que "no ofrecen la experiencia de cafetería ni el rendimiento financiero que se espera de la marca".

Pese a esto, la compañía también anunció que durante el presente año fiscal estadounidense prevé abrir más tiendas de las que cerrará, estimando la apertura de unos 440 nuevos establecimientos.

El cierre de locales le significará a Starbucks tener que asumir un cargo de 300 millones de dólares: 200 millones destinados al término anticipado de los contratos de arriendo y al pago de indemnizaciones por cese de empleados y 100 millones para la liquidación de activos de las tiendas.

En una carta dirigida a los empleados, el director de Operaciones de Starbucks, Mike Grams, explicó que la medida es una "decisión difícil", pero que se ofrecerán "oportunidades de traslado siempre que sea posible" y el pago de una indemnización por cese para quienes "no podamos reubicar en otra cafetería".

La noticia se da un año después de que Starbucks anunciara su plan de reestructuración por 1.000 millones de dólares, el cual ha significado el cierre y renovación de cerca de 1.000 tiendas y la eliminación de 2.500 puestos de trabajo corporativos.

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