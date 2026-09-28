Tenía 30 años y un hijo de 9 meses: Quién era el carabinero asesinado en Lo Espejo y todo lo que se sabe del crimen

28 sept. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero que participaba de una fiscalización en Lo Espejo terminó falleciendo durante la noche del domingo, luego de recibir disparos durante un procedimiento que ocurrió en uno de los sectores donde funcionarios realizan labores preventivas.

Se trata del cabo segundo Christopher Aguilera Fernández, quien recibió un disparo en su rostro y tórax.

¿Quién era Christopher Aguilera?

Christopher Aguilera tenía 30 años y era padre de un niño de 9 meses. Con su fallecimiento, fue reconocido como el mártir número 1.257 de Carabineros.

El funcionario pertenecía a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas y se encontraba realizando labores preventivas en Lo Espejo cuando ocurrió el ataque.

“Lamentablemente, un nuevo mártir de Carabineros, el cabo Segundo Christopher Aguilera Fernández, lamentablemente ha fallecido. Un nuevo mártir, como les decía, un chileno, un padre, hijo, hermano, que salía todos los días, igual que todos los carabineros a lo largo del país, a cumplir con su misión de velar por la ciudadanía. Lamentablemente, se encontró con un delincuente, artero, que su compañero sí logró abatir”, señaló el subdirector de Carabineros, general Enrique Monrás.

¿Qué se sabe del crimen?

El grupo de funcionarios se encontraba en un sector donde existe un punto permanente de intervención. Allí observaron a varias personas que, de acuerdo con los antecedentes entregados, estaban consumiendo alcohol.

El fiscal Juan Cheuquiante explicó que “el cabo Aguilera se encontraba junto a otros funcionarios de la 42ª comisaría radiopatrulla, efectuando labor preventiva en sector de Lo Espejo y es en esa dinámica que la víctima, junto a otro funcionario, se encuentran con un sujeto quien, al ver la presencia policial, de inmediato extrae desde su vestimenta un arma de fuego, la que comienza a hacer uso de inmediato en contra de los carabineros”.

“En esa dinámica, el otro funcionario que lo acompañaba se hace también uso de su arma de fuego, en donde este sujeto seguía disparando en contra de este funcionario y él, con los disparos que ejecuta, causa la muerte de esta persona que disparó al carabinero”, agregó.

Buscan a quienes huyeron del lugar

Tras el ataque, al menos siete personas que se encontraban en el lugar huyeron y son buscadas por la policía.

Durante la jornada de este lunes, Labocar y otras unidades especializadas de Carabineros realizarán diligencias para reconstruir lo ocurrido y establecer qué rol tuvo cada una de las personas que estaba en el sector.

La Fiscalía señaló que quienes se encontraban allí son considerados testigos y que no se descarta determinar eventuales responsabilidades de acuerdo con la participación que haya tenido cada uno.

El arma utilizada y los antecedentes del atacante

Entre los elementos que serán revisados está el arma que portaba la persona que disparó contra Aguilera. Según los antecedentes entregados, tenía un cargador extendido, que permitía contar con una mayor cantidad de municiones.

El delincuente que murió en el lugar era de nacionalidad venezolana y se encontraba en situación irregular en Chile. Además, había sido detenida por Carabineros durante un procedimiento realizado en abril y posteriormente se encontraba en libertad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también se refirió a la muerte del funcionario: “Carabineros lamenta la partida de un nuevo mártir. Carabineros no va a bajar los brazos. Pero también la sociedad en general no puede bajar los brazos y tenemos que dar esta batalla. No solamente el carabinero, las policías, los servicios públicos, sino que la sociedad en general, en los barrios, en las villas, en las fronteras, en las cárceles, en los procesos judiciales y legislativos”.

“Tenemos que derribar diferencias, abonar voluntades para ganar esta pelea, tal como la ha ganado Chile muchas veces ante adversidades. Tenemos que unirnos para precisamente derrotar esta violencia, esta violencia, este crimen organizado que hoy día nos tiene lamentando un nuevo mártir de carabineros. Ese es el llamado”, añadió.