Viento de hasta 40 kilómetros por hora: Así estará el tiempo este lunes 28 de septiembre en Valparaíso

28 sept. 2026 - 05:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un lunes de temperaturas moderadas en Valparaíso, lo que estará acompañado por un incremento en la velocidad del viento hacia la segunda mitad del día.

La "ciudad puerto" presentará condiciones típicas del litoral central, caracterizadas por marcas térmicas moderadas y la habitual presencia del viento costero.

Según los datos oficiales emitidos por el organismo, los habitantes y visitantes del puerto principal deberán prepararse para un comienzo de semana fresco.

El tiempo este lunes en Valparaíso

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se situará en los 11°C, lo que generará una sensación térmica fría en los sectores altos y en el borde costero.

Con el paso de las horas, los termómetros irán en paulatino ascenso hasta alcanzar una máxima estimada de 17°C, ofreciendo un ambiente templado durante las horas de mayor radiación.

¿Qué ocurre con el viento?

El factor determinante del tiempo en la zona se manifestará en la tarde. De acuerdo con el reporte oficial, se espera el ingreso de viento con intensidades entre los 25 y 40 km/h.

Ante las rachas, se sugiere asegurar objetos livianos en balcones y transitar con cuidado por zonas expuestas al viento.

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