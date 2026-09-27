"Hoy damos un paso más": Gobernación de Santiago anuncia construcción del primer hospital público veterinario de Chile

27 sept. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció la construcción del primer hospital público veterinario de Chile, proyecto que se desarrollará en conjunto con la Municipalidad de San Joaquín.

El anuncio se realizó junto al alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, luego de un convenio entre el Gobierno Regional y el municipio, que permitirá avanzar en la iniciativa.

“Gran día para los amantes de mascotas, para Chile, también para Santiago”, señaló Orrego al dar a conocer el proyecto.

La iniciativa contempla una inversión de $5.449 millones del Gobierno Regional, recursos que serán destinados a habilitar distintas áreas para la atención de animales, entre ellas pabellones quirúrgicos, UCI, hospitalización, laboratorio e imagenología.

El terreno para desarrollar el proyecto será aportado por la Municipalidad de San Joaquín. Según explicó Orrego, la iniciativa busca facilitar el acceso a prestaciones veterinarias.

“Hoy día las mascotas son parte de nuestra familia y no merecen que su salud dependa del bolsillo de sus dueños”, sostuvo el gobernador.

A través de sus redes sociales, Orrego también destacó que el proyecto forma parte de una serie de iniciativas relacionadas con el bienestar animal. Según indicó, anteriormente se han destinado $18.000 millones a 35 clínicas veterinarias móviles y diversos programas. “Hoy damos un paso más”, escribió.

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