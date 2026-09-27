¿Cuánto demora en viajar un F-35 desde Santiago a Punta Arenas?

27 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la confirmación del ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre el inicio del proceso para reemplazar los cazas F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), comenzó también la discusión sobre cuáles podrían ser las aeronaves que asuman esta capacidad en los próximos años.

Aunque todavía no existe un modelo definido, entre las alternativas que han sido mencionadas aparece el F-35 Lightning II, uno de los cazas de quinta generación más avanzados que se encuentran actualmente en operación. La FACh ha señalado que está estudiando distintas opciones para reemplazar sus F-5.

¿Cómo es el F-35?

El F-35 Lightning II, conocido en español como "Relámpago II", es un caza supersónico diseñado para cumplir distintas funciones de combate y operar junto a otros sistemas.

La aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1,6, equivalente a cerca de 1.900 kilómetros por hora, y puede operar a una altura de hasta 15.000 metros.

El F-35 también tiene un alcance máximo de aproximadamente 2.800 kilómetros, además de una longitud de 15,7 metros, un ancho de 11 metros y una altura de 4,4 metros.

Una de sus principales características es su tecnología de baja observabilidad, que busca reducir la posibilidad de que la aeronave sea detectada por radares. También cuenta con sistemas que le permiten compartir información con otras aeronaves y plataformas.

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¿Cuánto demoraría en volar desde Santiago a Punta Arenas?

La distancia entre Santiago y Punta Arenas es de aproximadamente 2.189 kilómetros en línea recta.

Considerando esa distancia y tomando como referencia una velocidad máxima cercana a los 1.900 km/h, un F-35 podría cubrir el trayecto en aproximadamente una hora y nueve minutos, en un cálculo estrictamente teórico y suponiendo que mantuviera esa velocidad durante todo el recorrido.

En la práctica, el tiempo sería diferente, ya que una aeronave no mantiene su velocidad máxima durante todo el vuelo y debe considerar las etapas de despegue, ascenso, crucero, descenso y aterrizaje.

Como referencia, un avión comercial suele desplazarse a unos 850 km/h durante su fase de crucero, y un vuelo directo entre Santiago y Punta Arenas demora aproximadamente tres horas y media.

De esta manera, la diferencia entre ambos tiempos se explica principalmente por las velocidades de operación de cada tipo de aeronave.