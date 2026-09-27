Temblor se registra en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 07:26 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al sureste de Camiña, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 93 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.