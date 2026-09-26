Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

26 sept. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 26 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.6, a las 16:48 horas, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 58 km al sur de la Mina Collahuasi en la región de Tarapacá, con una profundidad de 121 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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