¡Vamos, La Roja! Mega transmite en exclusiva el partido de Chile ante Canadá: Revisa horario y cómo verlo

26 sept. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Roja vuelve a la cancha y en Mega ya está todo preparado para acompañar a la Selección Chilena en un nuevo desafío internacional.

El esperado duelo entre Chile y Canadá se disputará este sábado 26 de septiembre, a partir de las 19:45 horas de Chile.

El equipo dirigido de manera interina por Nicolás Córdova enfrentará este sábado a Canadá, en un amistoso de alto nivel que marcará el primer partido de Chile en su gira por Norteamérica.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de La Roja?

El amistoso entre Chile y Canadá será transmitido en vivo por la señal abierta de Mega, para que puedas acompañar a la Selección Chilena en este nuevo desafío internacional.

Además, el encuentro estará disponible a través de MegaGo, donde los usuarios podrán acceder a la transmisión en calidad 4K.

La plataforma también contará con una alternativa de transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, destacando las mejores jugadas, momentos y datos clave del partido.

El relato del partido contará con el trío conformado por Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Claudio Palma, además de Camila Romero con la información de cancha.

Una oportunidad para la nueva generación

El encuentro se disputará en el marco de la fecha FIFA de septiembre y octubre y tendrá como escenario el BMO Field de Toronto, Canadá, recinto que espera recibir a cerca de 30 mil espectadores.

Canadá llega a este compromiso después de protagonizar una participación histórica en el Mundial 2026, donde consiguió avanzar hasta los octavos de final.

Para La Roja, en tanto, el partido representa una nueva oportunidad para que una camada de jóvenes futbolistas sume experiencia con la camiseta nacional y comience a construir el camino hacia una nueva cita planetaria.

Así que ya lo sabes: prepara la camiseta, alista el grito y acompaña a La Roja en este nuevo desafío. Chile y Canadá se enfrentan este sábado y Mega te lleva el partido en exclusiva.