Hombre muere tras ser baleado en Recoleta: Investigan eventual robo de su vehículo

26 sept. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió luego de recibir un impacto balístico en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana. La víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue trasladada hasta la Posta Central, donde posteriormente falleció.

El hecho es investigado por personal de la Brigada de Homicidios, por solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Hasta el lugar, ubicado en avenida Santa María, concurrieron los detectives para realizar las primeras diligencias.

El comisario Marcelo Navarro Benucci, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que la dinámica del hecho todavía está siendo investigada y que no se descarta que el automóvil de la víctima haya sido sustraído.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el ataque

“Respecto a la dinámica, en este momento el personal está levantando cámaras en el lugar, a fin de poder establecer la dinámica del hecho, empadronamiento de testigos de igual forma y otras diligencias”, señaló.

De acuerdo con el detective, la víctima corresponde preliminarmente a un hombre NN, de entre 30 y 35 años. Una ambulancia llegó hasta el lugar y realizó las primeras maniobras médicas antes de trasladarlo hasta la Posta Central, donde falleció.

En el sitio del suceso, además, se encontró evidencia balística y biológica, elementos que serán levantados y analizados por el Laboratorio de Criminalística.

“Se encuentra evidencia balística en el lugar, así como también evidencia biológica, la cual va a ser levantada y analizada por el laboratorio de criminalística”, detalló Navarro.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y si efectivamente existió un robo del vehículo de la víctima.