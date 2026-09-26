Día Internacional de Limpieza de Playas: Retiran 800 kilos de residuos en operativo en 112 playas del país

26 sept. 2026 - 04:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), junto al Ministerio del Medio Ambiente, encabezó una nueva versión del Día Internacional de Limpieza de Playas.

La iniciativa contempló actividades en 112 playas a lo largo del país y tuvo como punto central a Caleta Portales, en Valparaíso, donde participaron 205 personas, entre autoridades, estudiantes, representantes de instituciones y voluntarios.

Durante la jornada se realizaron charlas y labores de recolección y clasificación de residuos. En total, fueron retirados aproximadamente 800 kilos de desechos del borde costero, permitiendo además identificar parte de los residuos que llegan a las costas.

"Contaminan nuestras costas"

“Una botella de plástico puede tardar hasta 500 años en descomponerse en el medio ambiente. Por ello, hoy seguimos impulsando iniciativas como el Día Internacional de Limpieza de Playas, un hito clave para concientizar que las decisiones que tomamos día a día tienen efectos a largo plazo”, sostuvo el ministro (s) José Ignacio Vial.

Y agregó que “muchos de estos plásticos persisten y se transforman en microplásticos que contaminan nuestras costas. En ese sentido, el último Top 5 de los residuos más comunes reportado por la Armada arrojó: trozos de plumavit, colillas de cigarrillo, envoltorios plásticos, restos de vidrio y cuerdas”.

En tanto, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Capitán de Navío Litoral Carlos Cerda Espejo, llamó a mantener el compromiso durante todo el año.

“Hoy limpiamos esta playa, pero el compromiso que buscamos es mucho más duradero: que cada uno se haga responsable de sus residuos y evite que terminen en el mar. Como Autoridad Marítima valoramos profundamente este trabajo conjunto con la comunidad, porque el cuidado del borde costero no depende solo de una jornada de limpieza, sino de los hábitos que mantenemos durante todo el año”, señaló.

Por su parte, la Seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó la participación ciudadana y planteó que el cuidado del borde costero es una responsabilidad compartida.

“Para nosotros como Gobierno es muy importante poder concientizar la limpieza y el cuidado de estos espacios que son de todos. Esta responsabilidad no es solo del Gobierno ni de la Policía Marítima, sino que es de todos quienes habitamos en esta hermosa Región de Valparaíso”, expresó.

"Durante 2025, 9.288 voluntarios participaron en 107 playas"

El Día Internacional de Limpieza de Playas forma parte del programa International Coastal Cleanup, impulsado por Ocean Conservancy y desarrollado en más de 120 países. En Chile comenzó en 2005 y desde 2008 su coordinación nacional está a cargo de Directemar, mientras que desde 2011 participa el Ministerio del Medio Ambiente.

Durante 2025, 9.288 voluntarios participaron en 107 playas, cubriendo 101 kilómetros de litoral y recolectando 72.426 kilos de residuos. Los elementos más frecuentes fueron trozos de plumavit, colillas de cigarrillos, envoltorios plásticos, trozos de vidrio y cuerdas.

La versión de este año, con actividades en 112 playas, volvió a poner el foco en la necesidad de retirar los residuos que llegan a la costa, pero también de prevenir su generación y evitar que terminen en el mar.