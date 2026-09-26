"Me parece ridícula la situación": Claudia Schmitd reacciona a demanda de Leonardo Farkas por $107 millones

26 sept. 2026 - 01:10 hrs.

“Recibí la notificación”. Con estas palabras, Claudia Schmitd confirmó que ya fue informada de la demanda civil presentada por Leonardo Farkas en su contra, proceso que ahora deberá continuar en tribunales.

La exmodelo uruguaya abordó el tema durante la emisión de Primer Plano, donde aseguró que su abogado ya se encuentra al tanto de la acción judicial y que será la justicia la encargada de determinar si los argumentos planteados por el empresario son efectivos.

La demanda apunta a un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con préstamos que no habrían sido pagados. Según los antecedentes expuestos por el programa, el monto total involucrado alcanzaría los 107 millones de pesos.

Claudia Schmitd mantiene su versión sobre el dinero

Durante el espacio televisivo, Schmitd fue consultada sobre si mantiene su postura respecto de que el dinero que recibió de Farkas correspondía a regalos y no a préstamos.

“Recibí la notificación”, afirmó la uruguaya inicialmente. Y añadió: “Mi abogado ya está al tanto; él es el encargado de llevar este caso. Lo tomo bien. Se demostrará en la justicia si las cosas que él dice son reales o no”.

Ante la pregunta sobre si continúa sosteniendo que los montos entregados por el empresario eran regalos, Schmitd respondió: “Por supuesto. ¿La gente que comió las empanadas (que regaló Farkas) para el 18, van a tener que vomitarlas, porque en cualquier momento se las va a ir a cobrar?… Me parece ridícula la situación”.

Oficina de Leonardo Farkas entrega declaración

Primer Plano también tomó contacto con la oficina de Leonardo Farkas para conocer su versión sobre la acción judicial. Desde allí optaron por no referirse directamente al contenido de la demanda.

“Sin embargo, el escrito fue presentado en agosto y debía pasar por procedimientos legales antes de ser publicado en la página del Poder Judicial“, señalaron mediante una declaración.

De esta forma, la controversia entre Leonardo Farkas y Claudia Schmitd quedó radicada en tribunales, donde deberá continuar su correspondiente tramitación judicial.