Conocida bailarina sufre infección facial tras procedimiento estético: "Estoy con mucha ansiedad, no puedo dormir bien"

25 sept. 2026 - 17:25 hrs.

Una inflamación cerca de su ojo derecho terminó llevándola a urgencias y obligándola a suspender sus actividades durante varias semanas. Geraldine Rodríguez, conocida como Geri Hoops, enfrenta una infección facial luego de someterse a un procedimiento estético con bótox e hilos faciales.

La bailarina y profesora de soltura de caderas, que tiene 1,1 millones de seguidores en Instagram, permanece en recuperación mientras espera que la infección desaparezca. Además de los gastos médicos, ha debido postergar sus clases presenciales y online.

"Estoy a la expectativa, ojalá todo se solucione pronto. Me despierto por las noches a la misma hora por dolor y preocupación", contó Geri en entrevista con Las Últimas Noticias.

La intervención y la aparición de los primeros síntomas

Geri acudió a un centro médico que ya conocía para aplicarse bótox, principalmente en la zona de las cejas. Durante la atención también aceptó realizarse un procedimiento con hilos faciales.

"Yo me pongo bótox cada 8 meses, pero como hago mucho ejercicio, se me va súper rápido, así que me tengo que retocar más que nada en la zona de la ceja. Yo iba por el bótox, pero ella me insistió para que me pusiera los hilos que supuestamente se absorben. No sé por qué acepté. Grave error mío", relató.

Después del procedimiento, comenzó a presentar inflamación cerca del ojo derecho y dificultades para mover la ceja. Durante los días siguientes volvió a ser atendida en el mismo lugar y se realizaron nuevas intervenciones en la zona.

Según contó, el 14 de septiembre, semanas después del procedimiento, fue nuevamente evaluada. En esa oportunidad se manipuló y drenó el área afectada, salió líquido y se le indicó doxiciclina.

Al día siguiente despertó con una mayor inflamación facial y compromiso del ojo. Aunque le recomendaron aplicarse un corticoide inyectable, decidió acudir directamente a urgencias.

El diagnóstico que recibió en urgencias

En la clínica le diagnosticaron celulitis facial, una infección causada por bacterias. El tratamiento con antibióticos permitió reducir la inflamación, pero la bailarina también comenzó a notar una alteración en el movimiento de su ojo derecho.

"Estaba viendo televisión y me di cuenta de que no enfocaba bien pues si intentaba mover la pupila al centro del ojo, volvía hacia un lado. Una oftalmóloga me dijo que sufría de exotropía de 15 grados, es decir una clase de estrabismo", sostuvo.

Mientras espera que la infección ceda, los médicos le han planteado distintos escenarios para su recuperación. Uno de ellos contempla que la situación se normalice en los próximos días, mientras que otro considera una eventual intervención que podría dejarle una cicatriz en el rostro.

"Eso sería muy feo, me afectaría y sería lo contrario a lo que yo estaba buscando en primer lugar. Estoy con mucha ansiedad, no puedo dormir bien, me siento muy mal. Sé que este será un proceso largo", expresó.

La situación también la ha obligado a detener temporalmente su trabajo.

Qué explicó un cirujano plástico sobre el caso

El cirujano plástico Esteban Torres explicó, también en LUN, que la aplicación conjunta de bótox e hilos puede realizarse, pero bajo determinadas condiciones.

"Se pueden, en conjunto, poner bótox y los hilos, pero debe ser con una técnica estéril", señaló.

Sobre la aparición de una posible infección, sostuvo que se debe actuar rápidamente y comenzar el tratamiento correspondiente.

"Si aparecen problemas, se debe actuar de inmediato, no esperar, sobretodo si tenemos la sospecha de una infección. Administrar antibióticos es primordial", explicó.

De todos modos, Geri aclaró en su cuenta de Instagram que "no estoy afirmando públicamente qué procedimiento originó la infección ni estableciendo responsabilidades médicas. Eso está siendo revisado por los profesionales correspondientes y existe documentación, conversaciones, fotografías y antecedentes médicos que respaldan la cronología".