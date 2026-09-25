De "sueño frustrado" a no rotundo: la decisión personal de Martina Araneda por la que su hermana Florencia le reclamó

25 sept. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

En un nuevo capítulo de su podcast “Entre Nosotras”, las hijas de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Martina (24) y Florencia (21), protagonizaron un divertido debate sobre los realities.

Durante años, la mayor de las hermanas no ocultó sus ganas de probar suerte en un programa de encierro; sin embargo, su postura dio un giro de 180 grados al confesar el motivo sentimental que la hizo desechar ese "sueño frustrado", lo que provocó el inmediato reclamo de su hermana... aunque terminó cediendo con un particular formato al que sí entrarían juntas.

Todo comenzó cuando tocaron el tema central del capítulo: "Sobrevivir a un reality". Fue entonces cuando Martina fue tajante al asegurar: “Yo tengo clarísimo que no sobreviviría a un reality”.

La declaración encendió de inmediato a Florencia, quien no dudó en enrostrarle los dichos del pasado: “No seas chanta, porque toda la vida has dicho que te mueres de ganas de ir a un reality”, le reclamó la influencer.

Un "sueño frustrado" y los motivos del cambio

Ante el reclamo de su hermana, Martina reconoció que efectivamente era un anhelo, pero explicó que sus prioridades cambiaron radicalmente tanto porque sus padres se oponían como por su situación personal actual.

“Sí, me muero de ganas de ir a un reality, pero es como un sueño frustrado, tanto por mí como por la familia. Porque mis papás no quieren, estoy de acuerdo con sus argumentos, y yo también hoy día estoy en una relación... ¿para qué me voy a ir a meter?”, se sinceró Martina.

Cabe recordar que la joven mantiene una consolidada relación de más de dos años con su pololo, Joaquín Martínez, un factor clave para descartar el encierro.

¿Miedo a la edición o compromiso de matrimonio?

Florencia volvió a cuestionarla sobre si ahora se negaba solo porque sus padres lo desaprobaban o si había algo más de fondo. Martina fue enfática en proteger su estabilidad emocional y de pareja.

“Hoy día estoy feliz en una relación y creo que ¿para qué? Tal vez si el día de mañana esta relación no funciona —que no va a ser así—... Pero volviendo a nuestro tema, no entendería meterme si estoy bien como estoy ahora. Estoy feliz con mi pareja”, aclaró la mayor de las hermanas.

Además, explicó los riesgos mediáticos a los que se expondría en un programa de este tipo: “Aunque no sea de amor, igual no vería a la persona. Hay una edición que voy a decir algo, te lo cortan mal y no”.

El único formato al que sí entraría

A pesar de descartar los formatos comunes de los realities, Martina finalmente cedió ante la insistencia de su hermana y confesó que sí hay un tipo de programa en el que participaría, e incluso planteó la idea de entrar juntas.

Se trata de los formatos de competencia estratégica y deducción: “Hay uno al que sí entraría... Se llama El Topo (The Mole)”, detalló Martina, haciendo referencia al programa de Netflix.

“Es como un trabajo en equipo para ganar plata. Pero hay alguien, y nadie sabe quién es, que está haciendo lo contrario y quiere que el equipo pierda plata. Sabotea las misiones sin que uno se dé cuenta y vas votando... Son misiones divertidas, como si fuéramos a robar un banco”, le explicó entusiasmada a Florencia.

Sin embargo, la propuesta no entusiasmó del todo a su hermana menor, quien rechazó de inmediato la idea de la estrategia mental: “No me gustó eso. Va a requerir mucho de pensar, y yo no quiero pensar”, remató Florencia.