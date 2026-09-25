Se aproximan lluvias a Santiago: Anuncian tres días de precipitaciones, posibles tormentas y río atmosférico la próxima semana

25 sept. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, actualizó su pronóstico de lluvias para Santiago, anunciando la probabilidad de tormentas la próxima semana y adelantando la cantidad de agua que podría caer.

Probabilidad de tormentas

Para el lunes 28 de septiembre se esperan entre 5 y 12 milímetros de lluvia en la capital, además de una "probabilidad de un 30% de tormentas".

Ese día, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 19°C. Según Leyton, será una jornada "con chubascos y la probabilidad alta de tormentas".

El meteorólogo señaló que el fenómeno de El Niño "sigue intensificándose" y anticipó que, además de un cierre de septiembre con lluvias, también se espera un inicio de octubre con nuevas precipitaciones.

Para el martes 29 de septiembre se espera un escenario más variable, con temperaturas entre los 10°C y 18°C. "Vamos a estar con un panorama inestable", indicó.

"Va a haber parte de sol, a ratos parcial, a ratos nublado", explicó, agregando que durante los períodos nublados podría mantenerse la inestabilidad.

Se esperan lluvias en octubre

En tanto, durante la semana se prevé el avance de un sistema frontal desde el oeste. Leyton explicó que este "va a dejar nuevamente precipitaciones con un río atmosférico categoría 3 en la zona sur, y llega a Santiago en categoría 1".

Según el meteorólogo, este sistema "no sería tan perjudicial", pero igualmente dejaría precipitaciones en la capital durante el viernes 2 de octubre.

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