"Cumplieron una vida útil": Barros aborda renovación de los F-5 y aclara ejercicios militares de EEUU por Escudo de las Américas

24 sept. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Fernando Barros, viajó a la región de Magallanes para supervisar las unidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona y sus capacidades estratégicas.

En conversación con Meganoticias, el secretario de Estado habló sobre la renovación de los aviones F-5 y también sobre los posibles ejercicios militares de Estados Unidos en Chile en el marco del Escudo de las Américas.

"Claramente, hay que renovarlo"

Al ser consultado si la visita a la zona austral se debió a la polémica con Argentina por la soberanía en el estrecho de Magallanes, Barros aclaró que esta "no es una reacción ante hechos puntuales de ahora".

"El presidente Kast, cuando asumió, en la primera semana, se reunió con todas las ramas de las Fuerzas Armadas detenidamente, analizando las necesidades", agregó la autoridad.

En ese sentido, el ministro declaró que "las instrucciones que tenemos son claras; la decisión de apoyo del gobierno a las Fuerzas Armadas también es clara".

"Yo ya estuve en mayo, esta es la tercera oportunidad que vengo como ministro, y hay necesidades como las que comentamos hoy", añadió.

Respecto a los aviones F-5, fue enfático en señalar que ya "cumplieron una vida útil". "Cada extranjero que viene se impresiona por el nivel en que están, pero estamos pensando en 5 o 7 años más. Claramente, hay que renovarlo", sostuvo.

"El Escudo de las Américas va en otra línea"

En la entrevista, el ministro también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos participe en eventuales ejercicios militares en Chile, tras la adhesión de nuestro país a la coalición Escudo de las Américas.

"Para que una tropa extranjera pueda estar en el país o para que tropas chilenas puedan actuar fuera del país, se requiere un permiso del Presidente de la República, con la aprobación previa del Senado", aclaró Barros.

"El Escudo de las Américas va en otra línea, es un acuerdo político de coordinación, de colaboración", aseguró la autoridad.

El secretario de Estado explicó que "lo que tiene una perspectiva de operaciones y actuaciones en el ámbito militar es el plan que está en discusión, en análisis, que tiene que ver con la coalición contra los cárteles, pero no el Escudo de las Américas".

Todo sobre Fuerzas Armadas