Exclusivo | Fiscalía Sur y OS9 allanan oficinas de Autopista Central por fraude en multas TAG de La Granja

24 sept. 2026 - 11:12 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Sur y personal del OS9 de Carabineros se encuentran allanando las oficinas de Autopista Central, en el marco de la investigación por un presunto fraude en la tramitación de multas de TAG en el Juzgado de Policía Local de La Granja.

Según pudo confirmar Mega Investiga, el procedimiento se realiza en la oficina central de la concesionaria en la comuna de Las Condes. Las diligencias están en desarrollo.

La investigación se originó tras la denuncia de un eventual mecanismo irregular para tramitar miles de causas por deudas de TAG. El caso quedó al descubierto en 2020, cuando el entonces juez del tribunal, Felipe Ongaro, advirtió que se habían registrado cerca de cien audiencias de comparendo en una misma fecha y hora.

La causa apunta a la presunta falsificación de notificaciones y actuaciones judiciales en demandas de cobro, además de otros documentos públicos, con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos. Entre los delitos investigados están la falsificación de instrumento público y el cohecho.

La semana pasada, ocho personas fueron formalizadas por estos hechos. Seis de ellas quedaron en prisión preventiva y las otras dos sujetas a medidas cautelares de menor intensidad. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.