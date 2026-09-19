Biministro de Grange detalla cómo van negociaciones para bajar cobro del TAG: "En próximos meses vamos a hacer muy buen anuncio"

19 sept. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange (Ind.), conversó con Meganoticias Siempre Juntos, ocasión en la que se refirió a las negociaciones del Gobierno con las autopistas para bajar los costos del TAG.

"Un muy, muy buen anuncio"

De entrada, el secretario de Estado sostuvo que "estamos muy optimistas y expectantes" con las negociaciones para bajar los precios del TAG, revelando que "hemos tenido muy buenas conversaciones con diferentes concesionarias".

De Grange señaló que las negociaciones dependen del tipo de concesión, ya que "hay concesionarias más antiguas, hay proyectos de concesión que son más viejos, por decirlo de alguna forma, y cuyo fin es más cercano. Hay otras que son más recientes y terminan en varias décadas más".

"En las primeras es donde más fácil llegar a un acuerdo para reducir tarifas hacia el usuario a cambio de mayor plazo", explicó el biministro.

Sin embargo, "en aquellas que están empezando y que están operativas por 30 o 40 años más, la verdad es que ahí el espacio, el margen que hay para hacer ajustes de tarifas es un poco menor".

Pese a esto, la autoridad indicó que en las autopistas más utilizadas de Santiago "existe un buen espacio para hacer este trade-off (compensación) entre menor tarifa a cambio de mayor plazo, de tal forma de respetar los contratos, mantener el equilibrio financiero del negocio que fue acordado entre ambas partes".

"Estamos optimistas de que dentro de los próximos meses vamos a hacer un muy, muy buen anuncio para la ciudadanía", dijo esperanzado Louis de Grange.

¿Cuánto podría bajar el TAG?

Tras esto, Luis Ugalde le preguntó al biministro por qué las tarifas son tan altas si la construcción de las autopistas ya está hecha y ahora solamente se deben mantener.

Ante esto, De Grange explicó que "la construcción se hizo hace varios años, incluso hace décadas, pero el financiamiento de esa construcción se hace con créditos de largo plazo, o sea, las empresas que construyen estas autopistas las hicieron con financiamientos que tienen que pagar durante décadas también".

"No es que una vez que esté construido se deje de pagar; es como que hayas comprado una casa a crédito hipotecario y la tienes que pagar a 30 años, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay un costo de la deuda y un costo de la infraestructura", agregó.

El titular del MOP y el MTT explicó también que existe un "costo de mantenimiento, de operación y de explotación del servicio, porque hay una gestión de demanda. Es decir, son la suma de ambos aspectos los que finalmente se traducen en esta tarifa que es de largo plazo".

Finalmente, Ugalde intentó poner en aprietos al biministro y le preguntó directamente cuánto podría bajar aproximadamente el TAG luego de estas negociaciones.

Entre risas, Luis de Grange le replicó entre risas y sin dar una cifra estimada con un "te prometo que apenas tengamos la cifra oficial, vas a ser el primero al que le vamos a contar", tras lo cual reiteró que "de momento estamos en las negociaciones y en las conversaciones".

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