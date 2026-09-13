Dato útil | A qué hora es más barato usar Costanera Norte en 2026: calendario de tarifas, domingos y el truco para pagar menos

13 sept. 2026 - 00:12 hrs.

El uso de la autopista Costanera Norte puede tener costos radicalmente distintos para un mismo recorrido según el minuto exacto en que se pase bajo los pórticos de cobro. A través del esquema de tarificación por congestión fijado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), circular en momentos de saturación crítica puede encarecer el peaje en hasta un 177,9% frente al valor basal.

Conocer cómo opera el calendario semanal de tarifas y los bloques de menor demanda permite a los conductores optimizar sus traslados y reducir drásticamente el gasto en TAG. A continuación, las claves horarias para viajar al menor precio posible durante 2026.

¿Cuáles son las tres tarifas que existen en Costanera Norte y cómo funcionan?

La concesión no aplica tarifas dinámicas imprevistas, sino un calendario regulado por decreto que establece tres niveles de cobro kilométrico para vehículos particulares (autos, SUV y camionetas):

Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) - $107/km: El valor más económico de la autopista. Aplica cuando la vía opera con flujo libre sin congestión.

El valor más económico de la autopista. Aplica cuando la vía opera con flujo libre sin congestión. Tarifa Base Punta (TBP) - $206/km: Nivel intermedio que se activa en horarios laborales y comerciales con demanda moderada.

Nivel intermedio que se activa en horarios laborales y comerciales con demanda moderada. Tarifa de Saturación (TS) - $321/km: El escalón de mayor costo, diseñado contractualmente para desincentivar el ingreso masivo vehicular en las franjas de máxima congestión.

¿A qué horas conviene viajar de lunes a viernes para pagar la tarifa más baja?

Durante los días hábiles, los automovilistas que buscan el costo mínimo ($107/km) deben programar sus viajes dentro de las ventanas de Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP):

Madrugada: Entre las 00:00 y las 07:00 horas (ideal para quienes inician turnos tempranos o viajan al aeropuerto).

Entre las (ideal para quienes inician turnos tempranos o viajan al aeropuerto). Valle de media mañana: Entre las 10:00 y las 12:00 horas (bloque posterior al término de la congestión matinal).

Entre las (bloque posterior al término de la congestión matinal). Valle de media tarde: Entre las 14:00 y las 16:30 horas (antes de que comience el retorno laboral).

Entre las (antes de que comience el retorno laboral). Noche: Entre las 21:00 y las 24:00 horas.

En cualquiera de estas franjas, cruzar los 36,11 kilómetros troncales cuesta exactamente $3.864 por sentido, frente a los más de $10.700 que puede alcanzar en horario punta.

¿Cuánto cuesta viajar un sábado frente a un domingo o feriado?

El comportamiento tarifario de los fines de semana presenta diferencias determinantes para el bolsillo de los usuarios:

Domingos y festivos (Tarifa plana baja): Durante todo el año, la autopista opera en régimen de Tarifa Fuera de Punta (TBFP) durante las 24 horas del día de forma ininterrumpida. No rigen cobros punta ni de saturación en ningún pórtico troncal.

Durante todo el año, la autopista opera en régimen de Tarifa Fuera de Punta (TBFP) durante las de forma ininterrumpida. No rigen cobros punta ni de saturación en ningún pórtico troncal. Sábados (Estructura mixta): Rige tarifa valle en la madrugada y tarde-noche, pero entre las 11:00 y las 14:30 horas se activan cobros de Tarifa Base Punta (TBP) en los tramos centrales debido al alto flujo recreacional y comercial hacia los centros comerciales del sector oriente.

¿Cuál es el sobreprecio de la Tarifa de Saturación frente a la tarifa valle?

La diferencia económica entre viajar con pista despejada y hacerlo en plena congestión representa un encarecimiento severo:

En sentido Oriente a Poniente: El costo pasa de $3.864 (TBFP) a $9.958 (TS), lo que implica un incremento del 157,7% .

El costo pasa de $3.864 (TBFP) a $9.958 (TS), lo que implica un incremento del . En sentido Poniente a Oriente: El costo sube de $3.864 (TBFP) a $10.736 (TS), registrando un alza del 177,9%.

En términos monetarios, un solo cruce en horario saturado hacia el oriente cuesta $6.872 adicionales en comparación con el mismo tramo recorrido en horario valle.

¿Cómo opera el «truco de los 20 minutos» para ahorrar peaje?

Dado que las franjas de saturación crítica más caras están concentradas en bloques acotados de una hora —en la mañana de 07:30 a 08:30 horas y en la tarde de 18:30 a 19:30 horas—, ajustar levemente la rutina genera un beneficio directo:

Adelantar la salida: Cruzar los pórticos troncales antes de las 07:30 o antes de las 18:30 horas evita la tarifa TS y permite liquidar a valor TBP o TBFP.

Cruzar los pórticos troncales antes de las 07:30 o antes de las 18:30 horas evita la tarifa TS y permite liquidar a valor TBP o TBFP. Postergar el viaje: Esperar que el reloj marque las 08:31 en la mañana o las 19:31 en la tarde desactiva el cobro de saturación en la mayoría de los tramos.

Esperar que el reloj marque las 08:31 en la mañana o las 19:31 en la tarde desactiva el cobro de saturación en la mayoría de los tramos. Impacto acumulado: Modificar el itinerario en ese margen de 20 a 30 minutos permite ahorrar hasta $13.000 diarios en viajes de ida y vuelta, acumulando más de $260.000 mensuales de alivio presupuestario en traslados habituales.

¿Qué precauciones técnicas considerar al planificar la ruta?

Para evitar cobros indebidos o inconvenientes viales durante el desplazamiento, conviene tener presente:

Cobro al segundo exacto: El sistema calcula el valor en el instante preciso en que el vehículo cruza bajo cada pórtico. Si el viaje parte a las 07:25 en tarifa punta y a las 07:31 pasa por el siguiente pórtico, ese cobro puntual se liquidará como saturación.

El sistema calcula el valor en el instante preciso en que el vehículo cruza bajo cada pórtico. Si el viaje parte a las 07:25 en tarifa punta y a las 07:31 pasa por el siguiente pórtico, ese cobro puntual se liquidará como saturación. Mantener el TAG operativo: Circular con el dispositivo inhabilitado activa recargos de regularización tardía o multas de tránsito empadronadas.

Circular con el dispositivo inhabilitado activa recargos de regularización tardía o multas de tránsito empadronadas. Monitoreo de paneles: Los paneles informativos sobre la calzada informan en tiempo real eventuales desvíos, accidentes o condiciones climáticas adversas en el interior de los túneles.

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