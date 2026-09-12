"Se sentía algo extraño de los encargados": El relato del nieto de adulto mayor de 84 años fallecido en incendio de Pitrufquén

12 sept. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes se produjo un incendio en un hogar de adultos mayores en el sector de Comuy, en la comuna de Pitrufquén. La emergencia se extendió hasta horas de la madrugada del sábado y luego se confirmó la muerte de 16 personas que residían al interior del recinto.

Una de las víctimas fatales fue el abuelo de José Torres, quien tenía 84 años. El familiar conversó esta jornada en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) con Meganoticias y entregó algunos detalles sobre cómo funcionaba el establecimiento.

"Nunca había mucha información"

Torres indicó en primera instancia que aún no se han informado las causas del siniestro, así que "hay mucha incertidumbre de la familia. No sé en qué condiciones fue esto. Es muy lamentable".

Consultado por los funcionarios del hogar de adultos mayores, mencionó que "se sentía algo extraño de parte de las personas encargadas. Nunca había mucha información. La mayoría teníamos que estar avisando siempre".

Por último, remarcó que el círculo cercano de su abuelo está con "mucha tristeza" y que "ojalá se pueda investigar lo que sucedió".

Los últimos antecedentes señalan que el incendio ocurrió a eso de las 22:30 horas del viernes y que en ese momento una sola persona cuidaba a un total de 26 adultos mayores. Incluso, muchos de ellos presentaban serios problemas de movilidad.

Ante todo lo anterior, el Presidente de la República, José Antonio Kast ordenó "revisar las condiciones de los hogares" de adultos mayores en el país.

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