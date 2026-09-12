"Nunca estuvimos al tanto de las denuncias": Nieta de víctima de hogar de ancianos de Pitrufquén donde murieron 16 personas

12 sept. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

El incendio que afectó al hogar de adultos mayores El Edén, ubicado en el sector de Comuy, Pitrufquén, dejó a 16 personas fallecidas. En total, 26 adultos mayores se encontraban al interior del recinto cuando comenzó la emergencia, cerca de las 22:00 horas.

Entre las víctimas se encuentra Elena Toledo, de 88 años, quien llevaba desde diciembre del año pasado viviendo en el establecimiento. Su nieta, Ángela, relató a Meganoticias Actualiza que la familia decidió ingresarla debido a su demencia y por recomendación médica y de una asistente social.

"No tienen fechas de entrega de los cuerpos"

“Este es un hogar donde se pagaba una mensualidad”, señaló, detallando que en su caso cancelaban “en promedio 600.000 pesos, que no es menor”.

Según contó la mujer, "las visitas con ella eran bastante constantes, prácticamente todos los fines de semana, y no encontramos nada irregular", afirmó. Además, aseguró que "jamás hubo un pero, una traba para visitas; se podía sacar a los adultos mayores a pasear, lo que uno quisiera, no había ningún problema".

Sin embargo, durante esta jornada surgieron antecedentes sobre denuncias previas relacionadas con el funcionamiento del recinto. La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, confirmó que "había una denuncia porque el recinto no estaba en condiciones sanitarias para funcionar. De hecho, hay un sumario sanitario por denuncias que se hicieron”, sostuvo.

Ángela, en tanto, aseguró que la familia desconocía estos antecedentes. “Nosotros nunca estuvimos al tanto de las denuncias, nos enteramos dentro del transcurso de la mañana que la gente que empezó a hacer comentarios, pero nunca hubo conocimiento real o que alguien se haya acercado a comentarnos esta situación”, explicó.

La nieta de la víctima también cuestionó una eventual falta de fiscalización y afirmó que, de existir antecedentes conocidos por las autoridades, estos debieron ser informados a las familias. “Entonces, yo creo que igual hay responsabilidad, entre comillas, de fiscalización y todo, porque ellos deberían haber informado si es que tenían tanta información”, planteó.

La familia ahora espera la identificación de Elena mediante pruebas de ADN. Debido a que el procedimiento debe realizarse con familiares directos y el hijo de la víctima no se encuentra en condiciones de hacerlo, Ángela explicó que por eso las diligencias podrían tardar más. “Se va a tomar más tiempo en hacer las pruebas y no tienen fechas de entrega de los cuerpos en realidad”, señaló.