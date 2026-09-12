Persecución por auto robado terminó con dos detenidos en La Pintana: Tenian antecedentes y uno presentaba discapacidad física

12 sept. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos durante la noche de este viernes tras una persecución policial que comenzó luego de que Carabineros detectara un vehículo que mantenía un encargo vigente por robo.

El procedimiento se inició cerca de las 23:00 horas, cuando funcionarios de la 34.ª Comisaría Vista Alegre realizaban patrullajes preventivos y consultaron la patente de un automóvil que circulaba por el sector. La revisión permitió establecer que el vehículo había sido robado horas antes, cerca de las 20:30, mediante la modalidad de portonazo en Cerrillos.

Tras confirmar el encargo, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por distintas arterias desde Cerrillos y terminó en la comuna de La Pintana.

En ese lugar, los tres ocupantes descendieron del automóvil e intentaron escapar a pie en diferentes direcciones. El despliegue policial permitió detener a dos de ellos, mientras que un tercer involucrado logró darse a la fuga y continúa siendo buscado.

Los detenidos son dos hombres adultos de nacionalidad chilena, ambos con antecedentes policiales. Uno de ellos tiene una discapacidad física, ya que posee una sola pierna y utiliza muletas y silla de ruedas para desplazarse.

Durante el procedimiento, Carabineros además incautó dos armas que estaban en poder de los sujetos. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de una pistola de fogueo y otra de aire comprimido.

Las diligencias continúan junto al Ministerio Público para determinar si los detenidos participaron directamente en el portonazo ocurrido en Cerrillos o si únicamente se encontraban en posesión del vehículo. Además, se indaga una eventual vinculación con otros delitos violentos, mientras continúa la búsqueda del tercer ocupante.