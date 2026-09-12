Nueva concesión transformará la Ruta 57 entre Santiago y Los Andes: Estas son las obras que se proyectan

12 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de cambios se proyectan para la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, una de las principales vías de conexión entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso. La nueva concesión contempla intervenciones que modificarán distintos puntos de la carretera.

El proyecto considera terceras pistas en parte del recorrido, además de nuevas conexiones y calles de servicio. También se incorporará un sistema de cobro electrónico, junto con infraestructura destinada a mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes utilizan esta ruta.

Uno de los cambios de mayor envergadura será la intervención del sector de Chacabuco, donde se contempla levantar un nuevo túnel paralelo al existente. El actual, en tanto, será sometido a trabajos de rehabilitación.

Las obras también incluyen nuevos puentes y la renovación de estructuras existentes, además de una serie de enlaces que permitirán modificar y mejorar las conexiones con distintos sectores ubicados a lo largo del trayecto.

La propuesta incorpora además infraestructura para peatones y ciclistas, como nuevas pasarelas, ciclovías y calles de servicio, junto con iluminación, paraderos, aceras y sistemas de drenaje.

Otro de los proyectos contemplados es una nueva conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 5, al sur de Colina, además de la construcción de la denominada Ruta Los Andes Oriente.

Ministerio de Obras Públicas

La iniciativa contempla una inversión estimada de 23.893.000 UF, equivalentes a más de $975 mil millones, y el cronograma establece que las obras deberían estar completamente operativas durante 2035.