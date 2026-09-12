Cinco detenidos tras incautación de bombas molotov en Cerro Navia la noche del 11 de septiembre: Tres son menores de edad

12 sept. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Prefectura Santiago Occidente informó la detención de cinco personas —dos mayores de edad y tres menores— en el marco de tres procedimientos policiales ejecutados como parte de un plan preventivo para la jornada del 11 de septiembre. Así lo confirmó el coronel Cristian Acevedo, prefecto de la zona, quien detalló que los controles se realizaron en la vía pública como parte de una planificación previa para anticipar hechos de violencia.

Según el oficial, el primer procedimiento terminó con la detención de un adulto y un menor de 16 años; el segundo, con un mayor de edad; y el tercero, con dos menores. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabaja en la fijación de evidencia. El coronel precisó que uno de los menores detenidos es de nacionalidad peruana, residente en Chile desde hace tiempo, y que al menos uno de los detenidos registra antecedentes policiales.

El hallazgo más relevante fue la incautación de más de 90 botellas para fabricar bombas incendiarias, además de mochilas utilizadas para transportarlas y una importante cantidad de fuegos artificiales encontrados en la comuna de Cerro Navia. Acevedo explicó que cada artefacto incluía, además del envase de vidrio, entre 16 y 17 litros de líquido inflamable, mechas, corchos y material adhesivo, este último pensado para que el elemento se adhiriera al cuerpo de las personas al detonar.

El prefecto también detalló que, junto al material incendiario, los detenidos portaban guantes y pasamontañas para ocultar su identidad, lo que a su juicio confirma la intención de utilizar estos elementos para provocar lesiones. No obstante, aclaró que no se encontró ningún panfleto o elemento que vinculara a los detenidos con una causa reivindicativa específica asociada a la efeméride, más allá del contexto en que se desarrolla el operativo.

Acevedo remarcó que el objetivo de este trabajo preventivo es reducir los ataques con bombas incendiarias y fuegos artificiales contra personal de Carabineros, así como contra locales comerciales, viviendas y transeúntes que puedan verse afectados por hechos de violencia durante la jornada. Recordó que en años anteriores incluso se registraron disparos contra personal policial en el sector, lo que motiva reforzar este tipo de planificación.

Consultado por el estado general de la jornada, el coronel señaló que, pasadas las 22:00 horas, se registraban desórdenes acotados a ciertos puntos. Agregó que, hasta ese momento, no había personal policial ni civiles lesionados. Agregó que personal especializado en control de orden público continuaba desplegado en la zona, y esperaba que la noche concluyera sin incidentes mayores.