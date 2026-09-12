Activan dos nuevos pagos del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden acceder?

12 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Debido al alza conocida en la última tasa de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) anunció dos nuevos pagos del Seguro de Cesantía.

Durante el trimestre móvil entre mayo y julio, la desocupación alcanzó un 9,5%, marcando un alza con respecto al trimestre de febrero-abril, cuando se registró 9,1% de desempleo, lo que motivó activar estos pagos del Fondo de Cesantía Solidario.

¿Quiénes pueden acceder a los dos nuevos pagos del Seguro de Cesantía?

Estos pagos extraordinarios no se entregan a todos, pues están destinados a aquellos que se encuentran sin trabajo, pero específicamente a quienes sean afiliados a la AFC y hayan recibido el quinto y último pago del Fondo de Cesantía Solidario en agosto de este 2026.

Cabe mencionar que uno de los requisitos para recibir estos dos pagos es que continúen en situación de cesantía.

Los pagos serán del 30% de su renta imponible promedio y están programados para septiembre y octubre. Se pagarán siempre y cuando sigan sin trabajo.

Finalmente, los afiliados recibirán estos pagos de manera automática si cumplen con los requisitos, por lo que no deben realizar ninguna postulación ni ningún trámite adicional para recibirlos.

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