Seguro de Cesantía: ¿Un pensionado puede traspasar su saldo a la AFP?

08 sept. 2026 - 16:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un beneficio regido por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que entrega protección económica en caso de quedar sin empleo a quienes tienen un contrato bajo el Código del Trabajo o el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, además de las trabajadoras y trabajadores de casa particular.

Cada afiliado o afiliada a la AFC cuenta con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. En caso de quedar cesante, el dinero acumulado puede ser retirado mediante giros mensuales.

Pero existe una duda que también puede surgir entre quienes ya están pensionados: ¿Existe la posibilidad de traspasarlo a una cuenta de AFP?

¿Un pensionado puede traspasar el dinero del Seguro de Cesantía a la AFP?

La respuesta es sí. De acuerdo con lo informado por la AFP, se puede traspasar una parte o la totalidad del saldo de la Cuenta Individual de Cesantía a la cuenta de AFP.

De esta manera, una persona que ya se encuentra pensionada puede consultar la posibilidad de realizar este trámite para trasladar los recursos que mantiene acumulados en su Cuenta Individual de Cesantía a su administradora de fondos de pensiones.

Eso sí, el trámite debe realizarse directamente con la administradora de fondos de pensiones correspondiente y no se puede efectuar de manera online.

Por lo mismo, quienes estén interesados en traspasar estos recursos deben comunicarse o acudir directamente a su AFP para conocer el procedimiento y realizar la solicitud correspondiente.