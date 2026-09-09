¿Tienes pagos pendientes del IPS? Revisa con tu RUT si tienes dinero por cobrar

09 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Miles de personas reciben bonos, subsidios y otros beneficios estatales a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, algunas podrían tener pagos pendientes o montos que todavía no han cobrado.

Para saber si existe dinero disponible, el IPS cuenta con plataformas oficiales que permiten realizar la consulta utilizando datos personales como el RUT.

¿Cómo revisar si tienes dinero sin cobrar?

Desde el IPS recomiendan ingresar al portal de ChileAtiende (pinchando aquí) y acceder a la sección "Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar".

Para realizar la consulta solo es necesario ingresar el RUN y la fecha de nacimiento. Si existen beneficios pendientes, se podrá revisar el detalle utilizando la ClaveÚnica.

En caso de tener un pago disponible, el dinero puede solicitarse mediante depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial a través de los proveedores de pago del IPS.

¿Qué beneficios puedo consultar?

La plataforma permite revisar distintos beneficios y prestaciones, entre ellos:

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensiones de las ex cajas de previsión.

Pensión Básica Solidaria.

Aporte Previsional Solidario de Invalidez.

Subsidio de Discapacidad para menores.

Asignación Familiar.

Subsidio Familiar (SUF).

Bono por Hijo.

Bono Bodas de Oro.

Saldo a Favor del Empleador.

Bolsillo Familiar Electrónico.

Entre otros beneficios.

En caso de necesitar ayuda para realizar la consulta o conocer el estado de un beneficio, las personas pueden comunicarse con el Call Center 101, contactar a ChileAtiende a través de sus redes sociales o acudir directamente a una de sus sucursales.