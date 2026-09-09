Banco Central baja su proyección de crecimiento para este año, pero la sube para 2027 y 2028

09 sept. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2026, difundido este miércoles por el Banco Central, volvió a rebajar las proyecciones de crecimiento de la economía para este año, pero las subió para el próximo y 2028 por efecto de la ley de reconstrucción nacional.

Según el BC, para 2026, se conjugan la mayor debilidad del gasto interno, los efectos negativos del clima en varios rubros durante el tercer trimestre y una menor producción minera.

Esto llevó al BC a ajustar el rango de crecimiento del PIB desde 1,0-1,75 a 0,25-0,75% para este año. En tanto, el consumo y la inversión completarían 2026 con tasas de variación anual de 1,7 y -0,3%, respectivamente (ambos 2,2% en el IPoM anterior).

Lo que viene el próximo año

El escenario central del BC incorpora la aprobación de la ley de reconstrucción. En él, se supone que esta proveería un estímulo relevante a la inversión a partir del próximo año, apoyado en otras medidas de fomento a esta parte del gasto puestas en marcha en los últimos años. Esta mayor inversión cooperaría a una mejora del mercado laboral y de la confianza, apuntalando el consumo privado.

En total, la proyección considera en torno a 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028 producto de la Ley. En todo caso, su proceso de implementación podría llevar a un impulso macroeconómico distinto del previsto.

Con esto, a partir del próximo año, el BC espera que la economía retome mayores tasas de expansión. Ello incorpora, además, que se irían disipando los factores de oferta que la afectaron durante este año y que no habría disrupciones significativas por eventos climáticos.

Rangos de crecimiento para 2027 y 2028

En este contexto, se proyectan rangos de crecimiento del PIB entre 2 y 3% en 2027 y entre 2,25 y 3,25% en 2028 (proyecciones de 2-3% y 1,75-2,75% en junio, respectivamente).

En el escenario central del BC, la inversión y el consumo privado retomarían tasas de expansión más altas que en 2026. La inversión aumentaría 8,1% en 2027 y 7,1% en 2028 (5,0 y 3,2% en junio, respectivamente), mientras el consumo privado crecería 2,1 y 2,7% en 2027 y 2028, respectivamente (2 y 2,2% en junio).

La proyección de inflación total se mantiene algo por encima de 4% para fines de 2026 y reitera su convergencia a valores del orden de 3% en el segundo trimestre de 2027. Para la medición subyacente, las estimaciones continúan alrededor de 3% durante gran parte del horizonte de proyección.