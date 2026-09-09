NotCo reduce su presencia internacional: Vende Brasil, cierra México y Chile queda bajo presión

09 sept. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

NotCo comenzó a reducir fuertemente su presencia internacional. La empresa chilena anunció la venta de su operación en Brasil al grupo Ferrara y también habría cerrado su negocio en México sin ningún comprador.

Los cambios se producen pocos meses después de que la compañía se desprendiera de sus operaciones en Argentina y Uruguay, mientras que su negocio en Chile enfrenta un escenario distinto: mantiene resultados negativos y tiene hasta fin de año para demostrar que puede alcanzar la rentabilidad.

Venta en Brasil

NotCo comunicó la venta de su operación brasileña al grupo Ferrara, compañía con trayectoria en la industria alimentaria y presencia en ese mercado. Según antecedentes publicados por Diario Financiero, la operación se habría cerrado la semana pasada y fue comunicada por el cofundador y CEO de la compañía, Matías Muchnick, a los trabajadores el viernes.

"Celebramos este hito, que reconoce el valor y el camino construido en estos seis años. Un equipo de personas talentosas que se lanzaron al ambicioso proyecto de construir una marca disruptiva que proponía una nueva forma de pensar, hacer y alimentar, y que logró conquistar a millones de consumidores brasileños que hoy la eligen a diario", señaló NotCo en una publicación de LinkedIn.

La división brasileña contaba con unas 30 personas en Sao Paulo. A diferencia de la reciente venta de Argentina y Uruguay, el acuerdo no contemplaría la continuidad del equipo de NotCo. De acuerdo al citado medio, la operación brasileña nunca logró ser rentable y se encontraba bajo presión financiera, aunque habría registrado un repunte durante el primer semestre de este año.

México cerró sin comprador

El repliegue también alcanzó a México, país en el que la compañía habría cerrado su operación en marzo pasado, sin comprador y sin realizar un anuncio público.

La decisión se habría producido por "malos resultados", en un contexto de reducción generalizada de costos que también afectó a otras operaciones internacionales de la compañía.

¿Qué puede pasar con NotCo en Chile?

Con estos movimientos, Chile queda como el último mercado de alimentos gestionado directamente por NotCo Foods.

Sin embargo, la operación local también registra resultados negativos y tiene plazo hasta fin de año para demostrar rentabilidad. Si no consigue mejorar sus resultados, la operación chilena también podría ser vendida, posiblemente por categorías de producto, según DF.

Cabe recordar que NotCo fue fundada en 2015 y construyó su expansión en torno a productos de origen vegetal desarrollados mediante inteligencia artificial, llegando a tener más de 300 trabajadores. Actualmente, la compañía tiene menos de 100 funcionarios y busca potenciar su negocio de IA para empresas de consumo masivo, con clientes como PepsiCo, Mondel?z, Ferrero y Kraft Heinz.

Todo sobre Negocios