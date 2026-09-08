Walmart inicia plan piloto con drones que realizan despacho de supermercado: Esta es la comuna en que se realizan las pruebas

08 sept. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Recibir el pedido del supermercado desde el aire podría dejar de ser una idea futurista para ser una realidad. Walmart Chile inició un plan piloto para realizar despachos mediante drones, una tecnología que busca acercar productos esenciales a personas que viven en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

La prueba comenzó en la comuna de Laja, región del Biobío, y contempla la participación de una decena de familias durante tres semanas a través de recorridos previamente definidos.

¿Cómo funciona el delivery con drones?

El primer despacho de prueba comenzó con la preparación de una compra en el supermercado Lider de Los Ángeles. Luego, enviaron el pedido hasta una estación de despegue ubicada a cinco kilómetros al sur de Laja.

Antes de iniciar el vuelo, un equipo especializado verificó las condiciones meteorológicas para garantizar un trayecto seguro. Una vez en el aire, el dron siguió una ruta previamente establecida hasta el domicilio del cliente, donde depositó la compra en un punto de entrega validado.

"En Walmart llevamos años trabajando para que vivir lejos no signifique tener menos acceso. Este primer vuelo es un paso más en ese camino: estamos probando cómo la tecnología puede ayudarnos a acortar distancias y acercar productos esenciales a las personas de una manera distinta", señaló Paulina Villarroel, gerente de Estrategia e Innovación de Walmart Chile.

Foto: Walmart

Plan piloto

La prueba se extenderá durante tres semanas e incluirá a cerca de diez familias de Laja. Para esta primera etapa se establecieron cargas pequeñas y rutas acotadas, priorizando la seguridad de las personas y de la operación.

El proyecto es parte de un trabajo conjunto entre Walmart Chile y Osiris Experience, startup tecnológica nacida en Concepción y especializada en delivery mediante drones. Ambas compañías trabajan desde 2025 en el desarrollo y evaluación de esta tecnología, mientras que los vuelos cuentan con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Mismo método que en EEUU

Walmart explicó que esta iniciativa se inspira en la experiencia desarrollada en Estados Unidos, donde la compañía ya ha hecho más de un millón de entregas con drones.

El objetivo en Chile es evaluar cómo esta tecnología puede adaptarse a las características del territorio nacional, aunque por ahora no está definido en qué sectores del país podría funcionar.

Foto: Walmart

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