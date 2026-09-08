Gobierno confirma nueva alza en el precio de las bencinas esta semana: Esto subirían los combustibles

08 sept. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

El conflicto entre Estados Unidos e Irán no da tregua en el estrecho de Ormuz, y las consecuencias ya se hacen sentir en el precio de los combustibles. En este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció una nueva alza en las bencinas.

De esta forma, tanto las bencinas como el diésel subirían en el próximo reporte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que será publicado el 9 de septiembre y fijará los precios que regirán durante las próximas tres semanas.

¿Cuánto subirán los combustibles?

Mas no confirmó de cuánto será el alza. Sin embargo, expertos señalan que, en el caso de las gasolinas, esta sería de unos $35 por litro, mientras que el diésel podría aumentar en $100 por litro.

Al ser consultado por la prensa sobre el alza de precios, el biministro dijo lo siguiente: “La guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año; estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio. Efectivamente, esperamos un aumento en la magnitud de lo que usted señala, pero eso es algo que se determina al final, justo en el momento antes de anunciarlo”.

Un alza sostenida

El conflicto bélico en Medio Oriente ha golpeado con fuerza el bolsillo de los automovilistas. En lo que va de este, los combustibles han acumulado un aumento de $264,8 por litro en el caso de las bencinas de 93 octanos; $274,2 en las de 97 octanos, y $306,4 en el diésel.

El último aumento se registró en el informe del 20 de agosto. En esa oportunidad, tanto la gasolina de 93 octanos como la de 97 subieron $34,8 por litro. Por su parte, el diésel aumentó $97,4 por litro.

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