Mauricio Isla anuncia su retiro del fútbol profesional

07 sept. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Mauricio Isla anunció este lunes su retiro del fútbol profesional. El histórico seleccionado nacional, quien tuvo un exitoso paso por Europa y Sudamérica, comunicó su decisión a través de redes sociales, en donde publicó una emotiva carta de despedida.

"Sé que escribir esto no es fácil"

"Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram, en donde publicó una galería de fotos; la primera de ellas es una carta de tres hojas y luego le siguen una serie de camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

En su mensaje de despedida, el lateral recordó sus primeros años cuando buscaba convertirse en jugador. "Desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista", escribió al rememorar sus inicios.

Isla también agradeció a quienes fueron fundamentales en sus primeros pasos, entre ellos don Alfonso, quien descubrió su talento cuando tenía 10 años, y Universidad Católica. Aseguró también que el fútbol le entregó "amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia".

Entre sus recuerdos más importantes aparece José Sulantay, entrenador que lo llevó a la selección juvenil que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese desempeño sería clave para que Marcelo Bielsa posteriormente confiara en él.

La Roja

El 7 de septiembre de 2007, con apenas 19 años, Isla debutó por La Roja dirigido por el técnico argentino. Desde entonces comenzó una historia que, según sus propias palabras, fue "maravillosa".

Fueron 144 partidos con la selección, además de seis Copas América, dos Mundiales y una Copa Confederaciones. También integró el equipo que conquistó dos títulos continentales, logro que recordó con especial gratitud hacia aquella generación.

A nivel de clubes, defendió las camisetas de Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo. Luego regresó a Sudamérica para jugar por Universidad Católica, Independiente y, finalmente, Colo-Colo.

Su despedida llegó en la misma fecha en que comenzó su historia con la selección: "Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin".

"Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional", concluyó.

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