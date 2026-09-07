Casi 10 años vendiendo online y ahora da el gran salto: La nueva tienda que llega a Parque Arauco

07 sept. 2026 - 19:35 hrs.

Tras casi una década funcionando principalmente bajo el formato online vendiendo carteras veganas, KADÚ dio un importante paso en su historia con la apertura de su primera tienda física en Parque Arauco.

“KADÚ abre su primera tienda física y no saben la emoción que sentimos de ver nuestra marca llegar por primera vez a un mall y, más encima, a Parque Arauco”, celebró la empresa a través de sus redes sociales.

Desde la marca destacaron que este nuevo espacio también representa el apoyo que han recibido durante sus años de trayectoria, especialmente de quienes compraron sus primeras carteras, participaron en pop-ups, recomendaron la marca o compartieron sus publicaciones.

“Sentimos que este espacio también es un poquito de todas las personas que han acompañado a KADÚ durante estos años. Las que compraron su primera cartera, las que fueron a un pop-up, las que nos recomendaron, compartieron un post, mandaron un mensaje o simplemente creyeron en lo que estábamos construyendo”, señalaron.

Los regalos y sorpresas por la apertura de KADÚ

Para celebrar su llegada a Parque Arauco, KADÚ también anunció beneficios para sus primeros clientes.

Las primeras 30 compras superiores a $70.000 recibirán un Top KADÚ de regalo.

recibirán un Top KADÚ de regalo. Además, los visitantes podrán participar en la Ruleta KADÚ, que contempla distintos premios con productos de Essence, Apivita, Uriage y Eucerin.

“Además, estamos preparando muchas sorpresas para la apertura que les vamos a ir mostrando durante estos días porque, obviamente, este momento teníamos que celebrarlo con ustedes”, mencionó la marca.

¿Dónde está la nueva tienda KADÚ?

El nuevo local de KADÚ se encuentra en Callecita Piso Diseño, Local 010, piso 3 de Parque Arauco.

La tienda funciona de lunes a sábado entre las 10:00 y las 20:30 horas, mientras que los domingos y festivos atiende entre las 11:00 y las 20:30 horas.

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