Flávio Bolsonaro reúne a miles de seguidores y arremete contra Lula y el Poder Judicial de Brasil

07 sept. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

El presidenciable brasileño Flávio Bolsonaro reunió a miles de seguidores para arengar contra el poder judicial que condenó a su padre y contra el presidente Lula, su rival en la elección del 4 de octubre.

Una multitud vestida con camisas verdes y amarillas, los colores de la selección brasileña de fútbol, acompañó al candidato conservador en su demostración de fuerza en la emblemática Avenida Paulista.

El mitin se llevó a cabo con motivo de la fiesta nacional de Brasil. Las encuestas le dan ventaja al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, sobre el senador Flávio Bolsonaro, de 45.

El hijo mayor y heredero político del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) fue ungido candidato luego de que la justicia condenara a su padre a 27 años de prisión en 2025 por intentar un golpe de Estado contra Lula.

"Lula es el responsable de este caos"

Este lunes sus seguidores pidieron la destitución de Alexandre de Moraes, el poderoso juez de la corte suprema que condenó a Jair Bolsonaro. El magistrado ahora está en el centro de un megaescándalo por posible corrupción.

"Lula es el responsable de este caos moral que Brasil está atravesando hoy", dijo el senador Flávio Bolsonaro.

También cargó contra el sistema judicial tras la revelación de mensajes que un banquero preso por un gigantesco fraude le habría enviado a Moraes con el aparente objetivo de eludir la investigación por la que fue detenido.

"Voy a trabajar para rescatar la credibilidad del poder judicial brasileño (...) mi candidatura es de protesta", arengó Flávio Bolsonaro.

Lula cuenta con 37% de la intención de voto y Flávio con 30%, según una encuesta divulgada la semana pasada por el instituto Quaest.

El presidente, que busca su tercera victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, participó, por su parte, en un desfile militar en Brasilia este lunes.

La víspera, Lula se dirigió a los brasileños a propósito de la fiesta de independencia nacional, en un mensaje cargado de referencias indirectas a Estados Unidos, que impuso aranceles a Brasil en julio.

"Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decir de quién podemos comprar y a quién podemos vender. Somos un país soberano", dijo el presidente en un video.