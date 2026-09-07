Hasta 110 Km/h: Meteorología actualiza alerta por "viento moderado a fuerte" para dos regiones del país

07 sept. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por "viento moderado a fuerte" para dos regiones del país, fenómeno que responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro" y que también podría provocar el "desarrollo de ventisca".

La medida estará vigente desde la tarde del lunes 7 de septiembre hasta la noche del jueves 10 del presente mes.

¿Qué zonas se podrían ver afectadas?

De acuerdo con la DMC, las regiones afectadas serán Antofagasta y Atacama. En concreto, el detalle es el siguiente:

Región de Antofagasta

Precordillera Occidental: 60-80 con rachas de 90 km/h (jueves 10).

Precordillera Alto Loa: 60-80 con rachas de 90 km/h (jueves 10).

Precordillera Salar: 60-80 km/h (jueves 10).

Cordillera: 80-100 km/h (jueves 10).

Región de Atacama

Cordillera: 80-100 km/h (lunes 7) - 80-100 km/h (martes 8) - 80-100 km/h (miércoles 9) - 90-110 km/h (jueves 10).

La DMC emite una alerta cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.

A raíz de lo anterior, el organismo recomienda mantenerse informado de las condiciones climáticas, seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes y evitar riesgos innecesarios.

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