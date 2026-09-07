Karen Rojo escribe desde la cárcel y espera acceder a pena mixta: "Ya he cumplido más del 80% de mi condena"

07 sept. 2026 - 16:54 hrs.

“Ya he cumplido más del 80% de mi condena”. Con esa frase, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo aborda uno de los puntos centrales de una carta escrita de puño y letra desde la cárcel, en la que se refiere a su situación judicial y a las gestiones que impulsa su defensa para que pueda acceder a una pena mixta.

La misiva, titulada “A quienes han estado conmigo”, también contiene un mensaje de agradecimiento a quienes, asegura, la han acompañado durante los últimos años, especialmente desde Antofagasta.

“Antes que todo, quiero expresar todo mi cariño y profunda gratitud a todas las personas quienes durante todo este período que he estado fuera de mi ciudad, me han acompañado y me han hecho llegar su preocupación, sus palabras de apoyo, sus saludos y sus abrazos”, escribió Rojo.

La exjefa comunal asegura que los antofagastinos han seguido su situación judicial a través de sus familiares y amigos. “Cada mensaje ha tenido un significado muy especial. Los quiero muchísimo”, afirma.

Rojo, quien regresó extraditada a Chile hace poco más de un mes, cumple una condena de cinco años y un día de presidio. El pasado 24 de julio, la justicia resolvió abonarle 1.463 días a la pena, considerando el tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos.

“Como ustedes saben, ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos 4 años, he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”, sostiene en la carta.

La exalcaldesa busca ahora que su situación sea revisada para eventualmente acceder a la denominada pena mixta, contemplada en el artículo 33 de la Ley 18.216, trámite que permanece pendiente a la espera de un informe de Gendarmería de Chile.

“Volver a Chile ha sido emocionante. Sin embargo, esta última etapa ha sido más complicada e incomprensible de lo esperado”, afirma.

Según explica la propia Rojo, “mi defensa ha solicitado que se revise mi actual situación de privación de libertad. Para poder hacerlo, el tribunal ha estimado necesario contar previamente con un informe de Gendarmería de Chile”.

La exalcaldesa sostiene que, pese a contar con antecedentes e informes vinculados al período en que estuvo privada de libertad en Países Bajos, todavía falta el documento requerido en Chile.

“El plazo de entrega de dicho documento vence este próximo 20 de septiembre, y hasta ahora este informe aún no está”, escribió.

El informe resulta determinante para que avance la solicitud. El 6 de agosto, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió que no correspondía fijar una audiencia para discutir la pena mixta mientras no se contara previamente con un informe favorable de Gendarmería.

En esa resolución, el tribunal ordenó a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería informar si Rojo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 18.216 y, en caso afirmativo, elaborar el informe en un plazo máximo de 45 días.

El juzgado dispuso además que, una vez recibido el documento, si este es positivo se deberá fijar una audiencia. Si el resultado es negativo, deberá ser puesto en conocimiento de la defensa.

El tiempo que Rojo permaneció recluida en Países Bajos, sin embargo, ha generado una dificultad particular en la tramitación de su solicitud.

El 19 de agosto, el tribunal tuvo por informado que, según el alcaide del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, la exalcaldesa no cumplía con el requisito establecido en la letra d) del artículo 33 de la Ley 18.216.

Pese a ello, el propio juzgado consideró las particularidades de su caso y advirtió que el incumplimiento estaba relacionado con el período en que permaneció privada de libertad en Países Bajos. Por esa razón, determinó que se trataba de un incumplimiento formal que no impedía de manera absoluta una eventual concesión de la pena mixta y reiteró la solicitud de informe a Gendarmería.

La defensa de Rojo también había requerido antecedentes a la Penitenciaría de Utrecht, dependencia Nieuwersluis, respecto de su período de reclusión en Países Bajos.

El tribunal, sin embargo, determinó que esos antecedentes no podían sustituir el informe técnico que la legislación exige a Gendarmería de Chile. Este debe considerar, entre otros aspectos, el riesgo de reincidencia, las posibilidades de reinserción social, un eventual plan de intervención y la factibilidad técnica de aplicar monitoreo telemático.

En su carta, Rojo aborda directamente esta espera y recalca que no pretende que el tribunal adelante una decisión favorable respecto de su solicitud.

“No estoy pidiendo un privilegio ni que se anticipe una decisión. Solo espero tener la oportunidad de ser oída por el Tribunal de Antofagasta, que se conozcan mis antecedentes y mi conducta durante estos años, y que mi situación pueda ser revisada por mi derecho a pena mixta”, sostiene.

“Mantengo intacta la esperanza que Gendarmería de Chile pueda entregar oportunamente el informe requerido y que finalmente pueda realizarse la audiencia que estamos esperando hace mucho tiempo”, agrega.

El 27 de agosto hubo un nuevo pronunciamiento judicial. El tribunal ordenó al Centro Penitenciario Femenino de Santiago informar respecto de lo planteado por la defensa y solicitó a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería dar cuenta de los requerimientos que habían sido enviados previamente.

Además, pidió que se determine qué Centro de Reinserción Social tendrá a su cargo la confección del informe. Mientras el documento siga pendiente, el tribunal resolvió no fijar por ahora la audiencia solicitada.

En el tramo final de la carta, Rojo vuelve a dirigirse a la ciudad que encabezó como alcaldesa y entrega señales respecto de sus planes una vez que concluya esta etapa.

“Finalmente, quiero reiterar a mi querida Antofagasta que mi vínculo con la Región, ciudad y con su gente permanece intacto”, señala.

La exalcaldesa manifiesta su expectativa de poder “terminar esta etapa” para “volver a trabajar, a aportar y reencontrarme con quienes han estado presentes incluso en la distancia”.

Y cierra la carta con una frase sobre su futuro: “Todavía tengo mucho que entregar. Y si Dios así lo dispone, habrá Karen Rojo por mucho tiempo más”.

“¡¡Vamos que se puede!! Con amor, KR”, concluye.

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