Enjambre sísmico en San José de Maipo: ¿Puede esta seguidilla de temblores anticipar un evento mayor?

07 sept. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con información publicada por la Red Geocientífica de Chile, las estaciones sismológicas de la zona central del país han detectado una concentración de sismos en el sector cordillerano de la Región Metropolitana, específicamente en el sector Las Melosas, en la comuna de San José de Maipo.

La actividad comenzó a las 09:44 horas del sábado 5 de septiembre y se ha concentrado en un sector ubicado entre el Monumento Natural Glaciar Colgante El Morado y la localidad de Los Chacayes, a unos 25 kilómetros al sureste de San José de Maipo.

Según dicha organización, hasta ahora se han contabilizado al menos 374 eventos sísmicos, configurando preliminarmente lo que se conoce como un enjambre sísmico.

¿Significa algo la cantidad de sismos?

En conversación con Meganoticias, Felipe Leyton, geofísico del Centro Sismológico Nacional (CSN), abordó las características de esta secuencia sísmica, su eventual relación con la falla de Las Melosas y qué podría ocurrir durante los próximos días.

Ante la consulta sobre la cantidad de eventos registrados, Leyton explicó que el número debe ser analizado con cautela y que es necesario revisar y validar individualmente cada uno de los registros.

“Yo no me quiero casar mucho con el número porque habría que analizar cada uno de ellos y validarlo”, señaló.

El experto agregó que, más que centrarse exclusivamente en la cantidad de sismos, lo relevante es observar el comportamiento de esta actividad y la concentración de los eventos.

¿Se trata de un enjambre sísmico?

Según el experto, la principal característica de esta secuencia es que no existe un evento principal de mayor magnitud seguido de réplicas, sino una serie de sismos relativamente cercanos entre sí en términos temporales y espaciales.

“Acá son una serie de eventos que se encuentran cerca en el tiempo y el espacio, en los cuales ninguno de ellos sale como el evento principal”, explicó.

Por este motivo, el especialista señaló que la situación puede ser descrita preliminarmente como un enjambre sísmico.

¿Tiene relación con la falla de Las Melosas?

Otra de las interrogantes planteadas al especialista fue si esta actividad podría estar relacionada con la falla de Las Melosas, considerando su ubicación y la asociación de esta estructura con el terremoto de 1958.

“Preliminarmente no lo puedo asegurar”, respondió Leyton, aunque reconoció que existe una posibilidad de que ambos fenómenos estén relacionados.

“He estado viendo la correlación espacial entre los eventos y la zona. Probablemente, yo me atrevería a decir que existe una probabilidad de que así sea”, explicó.

El geofísico del CSN señaló que, para confirmar esta hipótesis, todavía es necesario llevar a cabo un análisis más detallado.

“Para poder certificarlo, tengo que analizar con mucho detalle la ocurrencia de los eventos en relación a lo que hemos registrado anteriormente”, sostuvo.

En esa línea, agregó que también se deberá determinar si existe una estructura que permita establecer una relación directa entre los distintos movimientos.

“En cualquier caso, si no es la misma falla del terremoto de 1958, es alguna otra falla que se encuentra en esa zona”, recalcó.

¿Podría ocurrir un evento mayor?

Respecto de la evolución de la actividad sísmica, Leyton indicó que, hasta ahora, los eventos se han caracterizado por ser pequeños y probablemente no perceptibles para la mayoría de la población.

“Todavía no significa nada, tenemos que seguir analizando lo que ocurre en la zona”, advirtió.

Por ello, recalcó que la presencia de este enjambre sísmico no permite anticipar por sí sola la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud.

“Es normal que ocurra esto, pero no predice por sí solo la ocurrencia de un gran terremoto”, cerró.