PDI captura en Antofagasta a condenado por homicidio que se fugó tras permiso para asistir a "bautizo"

07 sept. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano colombiano de 21 años, condenado por el delito de homicidio calificado y que se mantenía prófugo tras fugarse el viernes pasado desde Copiapó, luego de ser autorizado a asistir al bautizo de su hijo, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en Antofagasta.

La captura fue concretada por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Copiapó, quienes desarrollaron una serie de diligencias en coordinación con la Fiscalía de Atacama para establecer el paradero del condenado.

Según informó la institución policial, las indagatorias permitieron determinar que el prófugo había llegado hasta la Región de Antofagasta y se encontraba oculto en una toma de la comuna de Antofagasta.

Hasta ese lugar llegaron los detectives, quienes lograron detenerlo pasado el mediodía.

“Oficiales policiales de la BH llevaron a cabo una serie de diligencias investigativas por instrucción de la Fiscalía de Atacama, tras confirmarse la fuga de un ciudadano colombiano de 21 años de edad, desde la comuna de Copiapó el pasado viernes”, explicó el jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, prefecto Víctor Toledo.

El oficial agregó que “las indagatorias permitieron lograr dar con el paradero del prófugo de la justicia en una toma ubicada en la comuna de Antofagasta”.

Ocho detenidos por prestar apoyo al prófugo

La investigación por la fuga, sin embargo, no terminó con la captura del condenado.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, otras ocho personas permanecen detenidas por haber prestado distintos tipos de apoyo al prófugo para concretar su escape.

Las diligencias de la Brigada de Homicidios y la Fiscalía de Atacama continúan para esclarecer las circunstancias en que se produjo la fuga y determinar el grado de participación de quienes habrían colaborado con el condenado durante su escape.

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