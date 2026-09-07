"Son actos de terrorismo": Ataque con bombas molotov afecta a comisaría y cuartel de Bomberos en Huechuraba

07 sept. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia sacudió en la madrugada de este lunes a Huechuraba. Desconocidos perpetraron un ataque con bombas molotov dirigido contra la 54° Comisaría de Carabineros, ubicada en la avenida Recoleta, y un recinto contiguo perteneciente a Bomberos.

Según la información preliminar confirmada por las autoridades, el atentado lo realizó un desconocido que lanzó los artefactos incendiarios hacia el frontis de ambas dependencias institucionales antes fugarse con rumbo desconocido.

Desde Carabineros precisaron que la acción no dejó heridos ni daños estructurales importantes, aunque hasta el momento tampoco se registran personas detenidas por el hecho.

La reacción del alcalde Luksic

Frente a la gravedad del episodio, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, repudió categóricamente lo sucedido y confirmó acciones judiciales: "Los atentados al cuartel de Bomberos y Carabineros en Huechuraba son actos de terrorismo que no vamos a tolerar", sostuvo.

"Afortunadamente, en esta oportunidad no hubo heridos, pero nuestro apoyo está 100% con Bomberos, Carabineros de Chile y con los vecinos de la comuna que buscan vivir tranquilos y seguros; por lo que presentaremos una querella y haremos todo lo que está en nuestras manos en materia de prevención y seguridad pública", enfatizó la autoridad.

Por su parte, equipos especializados de las fuerzas policiales se encontrarían revisando cámaras de seguridad del sector y entrevistando a testigos para dar con el paradero del responsable, con el fin de esclarecer los móviles del ataque.

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