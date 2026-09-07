Caso Julia Chuñil: Corte de Apelaciones vuelve a decretar prisión preventiva contra su hijo

07 sept. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Valdivia volvió a decretar prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, imputado por la muerte de su madre, Julia del Carmen Chuñil Catricura.

El tribunal de alzada acogió el recurso presentado por la Fiscalía Regional de Los Ríos y revocó la resolución adoptada el viernes 4 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

Troncoso está formalizado desde el pasado 16 de enero por los delitos de parricidio, robo con intimidación e inhumación ilegal en contra de su madre, quien fue vista por última vez en noviembre de 2024.

¿Por qué se revocó la medida cautelar?

Entre los argumentos considerados estuvieron la cantidad y gravedad de los delitos, las altas penas asociadas y los bienes jurídicos involucrados, entre ellos la vida, el parentesco, la propiedad y la integridad de las personas.

Por lo anterior, el fiscal Alejandro Ríos explicó que "se mantiene la causal de peligro para la seguridad de la sociedad", de acuerdo con los antecedentes establecidos en el artículo 140.

La Fiscalía sostuvo además que, debido a las penas contempladas para los delitos imputados, una eventual condena no podría recibir penas sustitutivas.

La investigación continúa con distintas diligencias y pericias. Entre ellas se contemplan análisis arqueológicos, estudios de ADN y otras gestiones en las que eventualmente podría participar el Servicio Médico Legal.

¿Hasta cuándo se extenderá la investigación?

Consultado por posibles hallazgos en el terreno, el fiscal señaló que todavía no cuenta con los resultados definitivos de los laboratorios. "Esperamos que sea lo antes posible", afirmó.

La Fiscalía de Los Ríos continuará con las diligencias pendientes, mientras se espera la entrega de los resultados periciales. Según el persecutor, la investigación se amplía hasta octubre de 2026.

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