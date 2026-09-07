"La mina no lo está esperando afuera": Guarén responde por supuesta "polola argentina" de Nico Solabarrieta

07 sept. 2026 - 14:20 hrs.

Un particular momento se vivirá esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, luego de que Camila Nash sacara a la luz una supuesta relación de Nicolás Solabarrieta con una mujer argentina que estaría fuera del reality.

El tema surgirá antes de comenzar las votaciones del Cara a Cara, cuando Tonka Tomicic converse con Nicolás y Guarén sobre el estancamiento de su relación. En ese momento, Camila Nash aprovechará la instancia para cuestionar a la pareja y acusar que estarían intentando “limpiar su imagen” dentro del programa.

“Los chicos no quieren jugar, son una pareja que no se entiende nada... Pero hay gente que prefiere venir a limpiar su imagen y un reality no es para eso”, comentó.

"Todos saben que a Nicolás lo está esperando una argentina en su casa"

Guarén responderá directamente a la participante: “Si tú estuviste con Tom un día afuera de un reality y después te volviste a encerrar en otro, claramente estamos en posiciones distintas. Métete en tus cosas”.

Pero Camila irá más allá y lanzará una acusación relacionada directamente con Nicolás Solabarrieta.

“Es que tú me tratas a mí de tonguera y la única tonguera eres tú, porque todos saben que a Nicolás lo está esperando una argentina en su casa. Entonces, si hablamos de tongos y de mentiras, cariño, tú eres la protagonista”, le dirá a Guarén.

La acusación provocará la intervención de Tonka, quien pedirá mayores explicaciones sobre la supuesta mujer argentina.

“Nicolás tiene una chica afuera que es argentina y que lo vieron un día antes de encerrarse con ella en el mall, a besos. Existe esa mujer, ¿o la vas a negar?”, insistirá Camila.

Guarén entrega su versión

Frente a la acusación, Nicolás explicará que se trata de un tema que ya había conversado con Valentina durante su ingreso al reality.

“No, es una conversación que ya tuve con la Valentina el primer día del reality”, aclarará Nicolás.

Luego, Valentina entregará detalles de aquella conversación y asegurará que se quedó con la palabra de Solabarrieta respecto de su situación sentimental antes de ingresar al programa.

“Yo le pregunté a Nicolás, ‘¿Estás con alguien? Me dijeron que había una niña’. Y me dijo ‘No, no estoy con nadie’. Me quedo con su palabra, que la mina no lo está esperando afuera, que efectivamente la había conocido, pero que estaba entrando al programa completamente soltero”, cerrará Valentina.

De esta manera, el tema quedará instalado durante el Cara a Cara, en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre Nicolás y Guarén y las acusaciones de Camila Nash sobre la situación sentimental del participante antes de ingresar al reality.

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