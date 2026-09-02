"Volverías con tu ex? 2": Nueva expareja llega esta noche al encierro con cuentas pendientes

02 sept. 2026 - 14:43 hrs.

Una nueva expareja llegará esta noche al resort de "Volverías con tu ex? 2", sumándose al encierro para poner a prueba una historia marcada por la atracción, los secretos y un quiebre que todavía tiene cuentas pendientes.

Se trata de Manuel González, de 35 años, y Noelia Márquez, de 28, ambos españoles. Él es oriundo de Puerto Real, Cádiz, mientras que ella proviene de Ronda, Málaga.

Una relación marcada por los secretos

Manuel será el primero en llegar al resort y no tardará en sincerarse sobre su personalidad y su comportamiento en los realities. “En cada reality que he participado he tenido un lío de falda. Soy un tío divertido, espontáneo, natural y la verdad que un poco caliente también. No me va a frenar que una chavala aquí tenga novio”, afirmará.

Minutos después llegará Noelia, quien se reencontrará con su expareja. Será Guarén una de las primeras participantes en acercarse a ambos para preguntarles directamente por su historia. En ese momento, Manuel explicará cómo comenzó su vínculo: “Nosotros nos conocimos en el mes de noviembre del año pasado y tuvimos un lío, varias veces, cada vez que nos veíamos nos liábamos, pero no llegamos a tener nada serio porque yo entré a Gran Hermano España y no le avisé”.

Noelia: “Voy a comprobarlo por mí misma”

La española contará que su interés por Manuel comenzó incluso antes de conocerlo personalmente, luego de verlo en televisión.

“A mí me encantaba el personaje que hacía, me entretenía un montón desde mi casa, y después fui yo a un reality, a la Isla de las Tentaciones el año pasado, la edición 9, y él se fijó en mí, me expresó interés y de ahí empezamos a hablar súper bien”, relatará.

Sin embargo, posteriormente recibió advertencias sobre el español y decidió comprobar por sí misma si eran ciertas. “Me avisaron que él no era de fiar y dije 'bueno, voy a comprobarlo por mí misma', y pum, en la cara”, señalará.

Manuel, en tanto, entregará su versión sobre por qué decidió no contarle a Noelia que ingresaría a otro reality. “No creí oportuno decirle nada porque estábamos empezando algo y me dijeron de la productora que tampoco le dijera nada a nadie para que no se filtrara que yo entraba”, explicará.

Nuevos intereses dentro del resort

El reencuentro también estará marcado por las primeras impresiones que ambos tendrán sobre otros participantes. Manuel comentará que Flavia, Camila Nash y Nicole Moreno le parecen muy guapas.

Noelia, por su parte, se fijará rápidamente en Austin Palao, Luis Mateucci y Tom Brusse.

Además, Tonka Tomicic llegará al resort para conversar con la nueva expareja y conocer de primera mano los detalles de una relación que comenzó con atracción, pero que terminó marcada por los reproches y la falta de comunicación.

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