Fonda de Ñuñoa 2026: Revisa la programación completa por día en el Estadio Nacional

02 sept. 2026 - 13:26 hrs.

Las Fiestas Patrias tendrán uno de sus principales puntos de encuentro en el Parque Estadio Nacional, donde se realizará la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento contempla cuatro jornadas con música en vivo, gastronomía típica, juegos tradicionales, cuecódromos, emprendimientos y actividades pensadas para distintos públicos. La programación reúne a más de una veintena de artistas y espectáculos.

Jueves 17 de septiembre

La primera jornada tendrá como protagonistas a Los Vásquez, Diego Sana, Los Maestros, Sigrid Alegría y Los Claveles, Jimmy Rivas y Tropikumbia.

La jornada dará el inicio a las celebraciones de la fonda, que se extenderán durante todo el fin de semana largo.

Viernes 18 de septiembre

Para el 18 de septiembre, el escenario recibirá a Young Drippin, Sinergia Kids, Pucherito, Jack D, Jere Klein, Luis Jara, Caña Brava, Melón y Melame y Pibes Chorros.

La jornada combinará música y humor dentro de la programación preparada para la celebración dieciochera.

Sábado 19 de septiembre

El sábado será el turno de Santa Feria, Antonio Ríos, Zalo, el Legado, Im Roully, Chicos Mágicos, El Flaco y Tomo Como Rey.

Se trata de una de las jornadas con mayor presencia de música tropical y cumbia dentro de la parrilla anunciada para la Fonda Ñuñoa.

Domingo 20 de septiembre

La última jornada estará encabezada por Martín, La Esencia; Reina Isabel, Koke Núñez, Juanito Ayala y Miguel Tapia (de Los Prisioneros), quienes serán parte del cierre de la fonda en el Parque Estadio Nacional.

Música, gastronomía y tradiciones

Además de los espectáculos musicales, la propuesta contempla cocinerías, comidas típicas, juegos tradicionales, concursos de cueca y un circo, con actividades orientadas a distintos grupos de edad.

La organización también ha destacado el carácter familiar de la celebración y la posibilidad de asistir durante una o las cuatro jornadas.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas están disponibles a través de Ticketpro (clic acá para comprarlas). El valor general informado actualmente es de $13.800, mientras que existen precios preferenciales para quienes cuentan con Tarjeta Vecino Ñuñoa.

Para los adultos mayores, el valor informado es de $8.050, mientras que los niños de entre 3 y 10 años pagan $5.750. En ambos casos también existen tarifas especiales para vecinos de Ñuñoa.

¿Dónde será la fonda?

La Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile se realizará en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, durante los cuatro días: 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2026.

Las personas interesadas pueden escoger una jornada específica o adquirir entradas para participar durante las distintas fechas de la celebración.

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