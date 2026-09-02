Otakin denuncia insultos y amenazas tras exponer presunta estafa en servicentro: "No tiene que ver con nacionalidad"

02 sept. 2026 - 05:45 hrs.

El caso denunciado por el influencer Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, sumó un nuevo capítulo luego de que el creador de contenido revelara los mensajes de insultos y amenazas que comenzó a recibir tras exponer la presunta estafa que sufrió en un servicentro de Hualpén, región del Biobío.

El trabajador involucrado fue detenido por Carabineros y quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de estafa, luego de que el influencer denunciara que pagó $30 mil por combustible que no habría sido cargado en su vehículo.

Horas después de la denuncia, además, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Dirección del Trabajo llegaron hasta la estación de servicio Aramco para realizar fiscalizaciones.

Los mensajes que recibió Otakin

Según expuso el propio influencer en sus redes sociales, algunos usuarios comenzaron a cuestionarlo haciendo referencia a la nacionalidad venezolana del trabajador involucrado, pese a que el exparticipante de "El Internado" asegura que su denuncia apunta al hecho ocurrido en el servicentro y no a la nacionalidad del empleado.

Uno de los mensajes que recibió decía: "¿Ahora te vas a ir en contra de los venezolanos? ¿O es que la funa se vende solo porque sea extranjero? No se meta en ese terreno, compadre, no le conviene". Ante esto, Otakin respondió: "Ahora viene el efecto George Harris: todo es xenofobia".

Pero los mensajes continuaron. En otra publicación, el creador de contenido mostró un mensaje que lo insultaba directamente: "Este es el gordo hijo de p... que se dedica a desprestigiar a los venezolanos. Con lo que tienes llena la guata, tienes lleno el cerebro", decía el mensaje compartido por Otakin.

El influencer volvió a responder y recalcó que el caso no tenía relación con el origen del trabajador: "No son capaces de entender que no tiene que ver con nacionalidad", afirmó.

Otakin explicó el objetivo de su denuncia

En medio de la polémica, el creador de contenido sostuvo que sus publicaciones buscaban alertar a otros clientes sobre el supuesto mecanismo utilizado en el servicentro y evitar que más personas pudieran ser víctimas.

El caso se originó luego de que Otakin advirtiera que el indicador de combustible de su vehículo no había aumentado pese a haber pagado $30 mil por la carga. Al revisar la boleta, además, detectó que esta correspondía a una transacción anterior y registraba una hora y una denominación de combustible distintas.

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