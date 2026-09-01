Presentador de televisión Gonzalo Feito es formalizado por maltrato habitual

01 sept. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista y presentador de televisión Gonzalo Feito fue formalizado este martes por una denuncia de su exesposa por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar. Tras la audiencia, el tribunal decretó la suspensión condicional del procedimiento por un año.

El caso comenzó con una denuncia que su exesposa presentó en septiembre de 2024 ante la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura.

Ahora, luego de una investigación a cargo de la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se acordaron una serie de condiciones que Feito deberá cumplir durante el período de suspensión. Entre ellas, fijar un domicilio ante el tribunal y mantener la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

Qué condiciones deberá cumplir el periodista

Tras la audiencia que se realizó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, entre las medidas que Feito deberá cumplir se encuentra asistir a un programa de intervención psicológica de reeducación en violencia. También tendrá que someterse a una evaluación para determinar si requiere tratamiento por consumo problemático de alcohol y realizarse un test de drogas cada cuatro meses.

Pese a esto, a la salida del tribunal, Feito se refirió brevemente al acuerdo alcanzado entre las partes: "Se terminó el conflicto" y "se llegó a un acuerdo amistoso", señaló. En la misma línea, su abogado, Aldo Duque, valoró el resultado de la audiencia y afirmó: "La causa terminó en los mejores términos y estamos muy satisfechos por aquello".

Previamente, en una entrevista con La Tercera, Feito había calificado la denuncia como infundada y sostuvo que esta habría tenido como objetivo "manipularme en un régimen de pensión de alimentos".