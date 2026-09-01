Histórico hotel de Clint Eastwood en California: ¿Cuánto cuesta quedarse una noche?
- Por Paz Morales
California, Estados Unidos, es uno de los destinos preferidos por viajeros de todo el mundo y también por numerosas celebridades internacionales que han elegido establecer allí sus residencias, atraídas por sus paisajes, el mar, los verdes prados y la presencia de animales de granja.
Entre las opciones de alojamiento que ofrece, se encuentra Mission Ranch Hotel and Restaurant, que el popular actor estadounidense Clint Eastwood compró en 1986 para evitar que fuera reemplazado por un proyecto de condominios. En cambio, restauró la propiedad respetando la arquitectura original de sus construcciones.
Hoy, el complejo ofrece habitaciones "perfectas para escapadas románticas y con habitaciones ideales para vacaciones en familia".Ir a la siguiente nota
¿Cuánto cuesta quedarse en el hotel de Clint Eastwood?
El complejo cuenta con ocho tipos de instalaciones, con alternativas pensadas para distintos tipos de estadía. La opción más económica es la de Farmhouse, con un valor de US$170, equivalentes a aproximadamente $159.350.
Para conocer las características y valores de todas las opciones, puedes revisar el detalle haciendo click aquí.
Los valores en dólares de las de las opciones más básica disponibles son los siguientes:
- Meadowview Fourplex: US$ 375.
- Meadowview Triplex: US$ 375.
- Ranch Triplex: US$ 305.
- Hayloft: US$ 325.
- Farmhouse: US$ 170.
- Main Barn: US$ 195.
- Bunkhouse Cottage: US$ 445.
- Honeymoon Cottage: US$ 420.
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