Muere famoso actor español a los 56 años: Participó en película "Mar Adentro" de Alejandro Amenábar

01 sept. 2026 - 11:05 hrs.

El cine, la televisión y el teatro en España están de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor barcelonés Francesc Garrido a los 56 años.

El intérprete perdió la vida debido a un infarto, según confirmaron fuentes del sector y la propia Acadèmia del Cinema Català. La repentina pérdida ha conmocionado a la industria audiovisual española, donde era profundamente respetado por su rigor y sobriedad actoral.

La carrera del destacado actor

Nacido en Barcelona el 26 de diciembre de 1969, Garrido consolidó una prolífica carrera artística que abarcó más de tres décadas. Formado en el Institut del Teatre y en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), destacó por su versatilidad en toda clase de géneros.

En la gran pantalla participó en memorables producciones del cine español, entre las que sobresalen "Smoking Room" (2002) —que le valió la Biznaga de Plata al Mejor Actor en el Festival de Málaga—, "Te doy mis ojos" (2003) de Icíar Bollaín, la oscarizada "Mar adentro" (2004) de Alejandro Amenábar y el filme épico "Alatriste" (2006).

Su trabajo en televisión también fue inolvidable. Es recordado por encarnar al abogado Juan Elías en la aclamada serie "Sé quién eres", por su interpretación del comisario Vázquez en la exitosa adaptación de "El tiempo entre costuras" y su reciente participación en producciones como "La novia gitana". Además, el actor deja obras pendientes de estreno como "Sira" y "Todo lo necesario".

Francesc Garrido / Redes sociales

Impacto por su muerte

Colegas, directores y seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias, destacando no solo su inmenso talento sobre las tablas y frente a las cámaras, sino también su generosidad y calidad humana.

Según informó People, la actriz Paula Echevarría, que es protagonista de la serie "Velvet", reaccionó a la noticia y maniestó: "Gran actor, gran compañero y, sobre todo, buenísima persona... Descansa en paz, amigo".

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