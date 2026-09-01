Gala Caldirola respondió sobre posibilidad de volver con Luis Jiménez tras su quiebre

01 sept. 2026 - 09:13 hrs.

Galadriel "Gala" Caldirola regresó a Chile luego de pasar unos días en Brasil y, a su llegada al país, se refirió nuevamente a la situación que terminó marcando su relación con Luis "Mago" Jiménez.

En ese contexto, la modelo fue consultada directamente por la posibilidad de retomar el romance, entregando una respuesta tajante.

"Nunca lo voy a perdonar"

Ante la pregunta sobre si estaría dispuesta a perdonar la infidelidad del "Mago" Jiménez con Coté López, Gala fue enfática: “No, nunca lo voy a perdonar”. Sin embargo, posteriormente realizó una precisión respecto de sus sentimientos y aclaró que el proceso personal que ha vivido le permitió dejar atrás lo ocurrido.

La española también fue consultada sobre si le daría una nueva oportunidad a Jiménez, ante lo cual respondió de manera categórica: “Nunca”. De esta forma, descartó la posibilidad de una reconciliación y dejó claro que no contempla retomar la relación.

Pese a la contundencia de sus respuestas, Gala optó por mantener un tono conciliador al referirse a su expareja. “No quiero hablar mal de nadie. Ojalá que cada uno sane por su lado”, señaló, marcando distancia de una nueva instancia de conflicto.

Más adelante, la modelo profundizó en su postura y explicó que perdonar a su expareja no significa necesariamente reconstruir una relación. “Lo he perdonado, pero eso no quiere decir que volvería a estar con él”, afirmó.

Gala también entregó una reflexión sobre lo ocurrido y sostuvo: “Una persona que ama no traiciona”, frase con la que dio cuenta de su posición frente a la situación que provocó el quiebre.

En su regreso a Chile, la española aseguró además que su prioridad está puesta en retomar su vida cotidiana y reencontrarse con su hija. “Volver a mi casa, porque está mi pequeña esperándome”, comentó, evidenciando que su foco actual está en su entorno personal.

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